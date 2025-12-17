土銀奪國家品牌玉山獎 2全國首獎

土地銀行首次參與「第22屆國家品牌玉山獎」一舉囊括8項大獎殊榮，其中於「傑出企業領導人」及「最佳人氣品牌類」更勇奪2項全國首獎之最高榮耀，土地銀行董事長何英明與總經理張志堅於民國114年12月11日代表該行，赴總統府獲賴清德總統接見與表揚，肯定穩健經營持續提升營運品質與長期深耕金融創新發展上的卓越表現。

何英明資歷橫跨授信、稽核、法遵及債權管理等領域，時刻秉持「堅持授信品質」、「嚴控風險管理」及「革新經營思維」等經營原則，帶領土地銀行經營團隊及全體同仁，締造113年稅前淨利187.29億元的歷史最高紀錄，且同年度逾放比率維持在0.09％，備抵呆帳覆蓋率1887.08％，更是公股行庫之冠，面對國內外經濟局勢動盪，仍展現強勁的韌性與成長動能，更凸顯領導者穩健經營實力，因此榮獲「傑出企業領導人」全國首獎之最高肯定。

廣告 廣告

土地銀行秉持創新精神及服務熱忱，將既有的土建融一條龍服務模式，進化升級為「金流一站通服務」，以客戶需求為首要思考，整合虛實服務通路，提供不動產業客戶全方位之優質數位金融服務，以4C作為品牌發展策略-Care關懷、Connect串聯、Customize客製、Cultivate精進，藉此循序且持續優化服務內容，精益求精深耕客戶，於「最佳人氣品牌類」以「不動產業金流一站通 4C數位金融服務」榮獲全國首獎殊榮。

土地銀行依循「豐厚、和諧、熱誠、創新」的永續經營理念，不僅連續7次獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，更在TCSA永續單項績效類中，連續4年榮獲「社會共融領袖獎」，未來亦將秉持推動金融友善與落實普惠金融之核心宗旨，致力成為兼具專業與社會責任的優質金融機構。