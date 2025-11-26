土銀奪TCSA四大獎 首獲「台灣百大典範企業」

【記者郭襄陽台北報導】財團法人台灣永續能源研究基金會為鼓勵我國產業界善盡企業社會責任，邁向企業永續發展，18年來持續舉辦「TCSA台灣企業永續獎」，本屆於11月26日假臺北圓山大飯店舉行頒獎典禮，土地銀行一舉摘下四項永續類大獎，包括首度榮獲「台灣百大永續典範企業」肯定、第二度拿下「性別平等領袖獎」、連續三年獲永續報告類獎項「金級」獎，以及連續四年獲頒「社會共融領袖獎」，充分展現土地銀行永續經營成果。







土地銀行今年首度參加TCSA永續綜合績效類獎項評選，即一舉榮獲「台灣百大永續典範企業」肯定，今年度營運主軸「擴大綠色金融，共創永續未來」亦呼應發揮金融影響力，將資金引導至永續發展領域，支持產業朝低碳轉型的決心。土地銀行於環境、社會與公司治理（ESG）各面向均不斷精進，落實永續發展各項行動。



在性別平等方面，土地銀行設置公平薪酬制度與友善職場環境，因此二度榮獲TCSA永續單項績效類「性別平等領袖獎」。截至113年底，土地銀行員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為45：55，比例均衡，全數員工於招募、薪資及升遷皆不受性別、年齡或種族等因素影響。另外，土地銀行長期致力母性職場照護的安心顧家措施，在硬體環境設置員工專用哺（集）乳室、教保中心，更攜手多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，且113年男女性育嬰留停復職率均達100%，彰顯其推動性別平權與友善職場的決心。



在永續資訊揭露方面，土地銀行已締造TCSA永續報告類連五年獲獎紀錄，其中連三年榮獲「金融及保險業-金級」肯定，土地銀行今年所發行的第七本「永續報告書」，不僅依循全球報告倡議組織（GRI）通用準則，更參考氣候相關財務揭露（TCFD）框架、聯合國永續發展目標（SDGs）及永續會計準則委員會（SASB）指標作為報導原則，充分顯現土地銀行響應全球永續發展趨勢。



同時，土地銀行也是社會參與及普惠金融的實踐者，今年在TCSA 永續單項績效類已連續四年拿下「社會共融領袖獎」，且連續7次獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，主要為土地銀行長期致力社會價值創造與參與，並以「友善金融」、「扶助金融弱勢族群」、「金融知識普及」及「中小企業成長推手」措施落實普惠金融。土地銀行不僅透過建置無障礙設施及強化金融友善教育訓練，具體提升金融商品及服務之可及性，更因應不同族群需求提供多元化服務及創新數位平台，實現弱勢族群數位資訊與金融服務平權。



在永續發展的道路上，土地銀行始終以「豐厚、和諧、熱誠、創新」理念擴大普惠金融定位，實踐企業社會責任，回應利害關係人對永續發展關注的議題，更以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，打造企業、社會及環境共生共榮的永續未來。2025/11/26





