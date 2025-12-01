土銀奪TCSA 4項大獎 首獲臺灣百大永續典範

記者盧慶穗／臺北報導

財團法人臺灣永續能源研究基金會為鼓勵我國產業界善盡企業社會責任，邁向企業永續發展，18年來持續舉辦「TCSA臺灣企業永續獎」，本屆臺灣土地銀行一舉摘下4項永續類大獎，包括首度榮獲「臺灣百大永續典範企業」肯定、第2度拿下「性別平等領袖獎」、連續3年獲永續報告類獎項「金級」獎，以及連續4年獲頒「社會共融領袖獎」，充分展現土地銀行永續經營成果。

土銀今年首度參加TCSA永續綜合績效類獎項評選，即一舉榮獲「臺灣百大永續典範企業」肯定，今年度營運主軸亦將資金引導至永續發展領域，支持產業朝低碳轉型的決心。土銀於環境、社會與公司治理（ESG）各面向均不斷精進，落實永續發展各項行動。

在性別平等方面，土銀設置公平薪酬制度與友善職場環境，因此2度榮獲TCSA「性別平等領袖獎」。截至113年底，土銀員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為45：55，比例均衡，全數員工於招募、薪資及升遷皆不受性別、年齡或種族等因素影響。另外，土銀長期致力母性職場照護的安心顧家措施，在硬體環境設置員工專用哺（集）乳室、教保中心，更攜手多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約。

在永續資訊揭露方面，土銀已締造TCSA永續報告類連5年獲獎紀錄，其中連3年榮獲「金融及保險業-金級」肯定，土銀今年所發行的第7本「永續報告書」，不僅依循全球報告倡議組織（GRI）通用準則，更參考氣候相關財務揭露（TCFD）框架、聯合國永續發展目標（SDGs）及永續會計準則委員會（SASB）指標作為報導原則，充分顯現土銀響應全球永續發展趨勢。

<土銀榮獲「TCSA臺灣企業永續獎」4項永續類大獎，包括「臺灣百大永續典範企業」、「永續報告獎－金級」、「性別平等領袖獎」以及「社會共融領袖獎」，由環境部次長葉俊宏(左)頒獎予土地銀行副總經理程佩瑜(右)。（業者提供）