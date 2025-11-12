土銀打造安全職場 再獲國際ISO45001驗證
土地銀行致力打造安全、健康的職場環境，不僅榮獲衛福部「健康職場促進標章」、運動部「運動企業認證」，更在今（114）年通過英國標準協會（BSI）之ISO45001職業安全衛生管理系統驗證，展現員工照護的具體成果。因應聯合國永續發展目標（SDGs），土地銀行以「人才為企業最重要資產」理念，從「人力資源」、「人權政策」、「人才培育」及「職場安全」四大面向提升員工職場環境，並在本次英國標準協會（BSI）的ISO45001有關職場信任文化、組織韌性、確保合規、標準化作業流程等指標獲得肯定，成功取得驗證。
在「人力資源」方面，土地銀行設置公平完善薪酬制度，截至113年底，員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為45：55，比例均衡，且全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受性別或年齡因素影響，具體實踐ESG性別平等。至於「人權政策」面向，土地銀行推動母性職場照護，在硬體環境設置員工專用哺（集）乳室及臺南、羅東及臺中等分行的教保中心，且與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，提供就孕期及產後員工風險分級管理、專業醫師面談指導及工作適性評估，113年申請育嬰留職停薪者共七十六人，且育嬰留職停薪復職率為100%，讓員工安心顧家。
以「人才培育」而言，土地銀行提供多元化訓練管道，包含專業、轉職及數位課程，且每年辦理英語訓練班、在職進修及證照補助，鼓勵行員培養專業技能，113年全體員工訓練時數約36.8萬小時、平均每人訓練時數為六十四小時，累計全行專業證照數為55,792張，平均每人取得9.73張證照，成功締造金融人才庫佳績。
而「職場安全」更是土地銀行注重的一大面向，不僅定期實施職業安全衛生教育訓練，且落實職場安全查核，辦理「異常工作負荷預防」、「人因性危害預防」、「母性健康保護」等計畫隨時關懷員工身心健康，針對職場環境的二氧化碳及照明檢測亦保持100%合格比率，另設置職業安全衛生委員會按季追蹤執行成效，樹立良好企業職場典範。土地銀行依循「豐厚、和諧、熱誠、創新」的永續經營理念，連七年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，更以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，打造企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。
其他人也在看
童樂馬戲嘉年華 歡笑連連迎耶誕
「二○二五年新北歡樂耶誕城」將於十一月十四日開城，「童樂馬戲嘉年華」開城首週十五日及十六日熱鬧登場，將帶來雜耍特技、兒童劇團、親子互動等精彩演出，邀請大小朋友共度週末。新北觀旅局表示，活動舞臺節目包含兒童音樂劇、魔術秀、馬戲雜耍與帶動跳，融合魔術、腹語與環保教育，寓教於樂。魔術秀以幽默動作與魔幻手法創造驚喜，馬戲雜耍則結合高超技巧與節奏默契，帶來視覺饗宴。現場還有啦啦隊洗手歌表演，推廣正確洗手觀念；公益團體奏樂展現弱勢孩童學習成果與堅毅精神，壓軸登場的哥哥姐姐帶動跳，搭配有獎徵答互動，炒熱節慶氣氛。除了舞臺演出，活動設有市集美食與創意手作攤位，營業時間十一時至廿二時，表演時間為十三時至二十時三十分。市民廣場與站前廣場亦有遊樂設施，歡迎民眾親子前來同樂，更多資訊請上新北市觀 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
普發現金17日起ATM領現 首周郵局臨櫃領現「如何分流」看過來
「全民+1政府相挺」普發現金1萬元，首波入帳自12日啟動，12日一度部分銀行出現網路銀行、行動銀行等速度變慢情形。銀行主管表示，主要是查詢普發現金是否入帳的民眾眾多，不過，僅出現短時間的網路壅塞情形，並未影響其他交易。中時財經即時 ・ 13 小時前
外交部嚴正澄清：蕭副總統出席IPAC年會無資助交換 批網媒不實報導
[Newtalk新聞] 外交部今（12日）日針對網路媒體報導，指蕭副總統出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）活動涉及資助交換等不實陳述，特別發表嚴正澄清。 外交部表示，蕭副總統此行是應IPAC歐洲議會兩位共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta具名邀請，出席該聯盟在歐洲議會內舉行的年會並發表專題演講。網媒報導中指稱的資助交換，純屬捏造，與事實完全不符。另該報導稱IPAC曾向若干機構組織如Hello Taiwan進行募款事，倘屬實，也是各方依據其章程與法令的自主行為。外交部強調，蕭副總統此次訪歐是受IPAC邀請前往其布魯塞爾年會演講，並沒有第三方的參與，全程更以保密方式推動。 外交部進一步指出，為深耕全球友台網絡，外交部編列預算，定期邀訪友好國家國會議員及政要，為一行之有年的作法，並受立法院監督。IPAC歐洲議會兩位共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta則依據歐洲議會相關規範，主動申報接受外國政府邀訪事宜，相關程序符合規定與透明原則，為成熟民主法治體制的新頭殼 ・ 13 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 2 天前
台灣均薪4.7萬，7成勞工領不到！專家曝唯二薪資負成長：是不被祝福的產業
央行自2024年祭出第7波信用管制後，房市、房仲業受到不小的衝擊，行政院主計總處近日公布今年前3季薪資數據，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7751元，年增3%，創下近25年同期最大漲幅，但全體受僱員工經常性薪資低於平均數員工比率攀至69.77%，續創新高紀錄，簡言之，有近7成民眾經常性薪資低於平均。行業別方面，主計總處數據揭露，住宿餐飲，經......風傳媒 ・ 18 小時前
晶片荒！黃仁勳急喊要更多晶片 專家最憂：恐無足夠人力開出產能
輝達執行長黃仁勳日前搭乘專機來台，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」，這趟旋風式行程，被外界視為「晶片荒升級」的訊號。專家認為，許多新建晶圓廠雖然硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中華汽車「全齡人才生態圈」榮登《天下》人才永續獎榜首
《天下雜誌》2025「人才永續獎」公布結果，中華汽車在眾多頂尖企業中脫穎而出，榮獲製造業類別第一名。與中華汽車並列入選的企業包括台積電、聯發科、光寶科、鴻海等科技與半導體巨頭，這不僅凸顯企業對人才的重視，也彰顯中華汽車在人才培育上長期投入的努力。GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前