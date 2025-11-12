土銀打造安全職場 再獲國際ISO45001驗證
【記者郭襄陽台北報導】土地銀行致力打造安全、健康的職場環境，不僅榮獲衛福部「健康職場促進標章」、運動部「運動企業認證」，更在今（114）年通過英國標準協會（BSI）之ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證，展現員工照護的具體成果。
因應聯合國永續發展目標（SDGs），土地銀行以「人才為企業最重要資產」理念，從「人力資源」、「人權政策」、「人才培育」及「職場安全」四大面向提升員工職場環境，並在本次英國標準協會（BSI）的ISO 45001有關職場信任文化、組織韌性、確保合規、標準化作業流程等指標獲得肯定，成功取得驗證。
在「人力資源」方面，土地銀行設置公平完善薪酬制度，截至113年底，員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為45：55，比例均衡，且全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受性別或年齡因素影響，具體實踐ESG性別平等。
至於「人權政策」面向，土地銀行推動母性職場照護，在硬體環境設置員工專用哺（集）乳室及臺南、羅東及臺中等分行的教保中心，且與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，提供就孕期及產後員工風險分級管理、專業醫師面談指導及工作適性評估，113年申請育嬰留職停薪者共76人，且育嬰留職停薪復職率為100%，讓員工安心顧家。
以「人才培育」而言，土地銀行提供多元化訓練管道，包含專業、轉職及數位課程，且每年辦理英語訓練班、在職進修及證照補助，鼓勵行員培養專業技能，113年全體員工訓練時數約36.8萬小時、平均每人訓練時數為64小時，累計全行專業證照數為55,792張，平均每人取得9.73張證照，成功締造金融人才庫佳績。
而「職場安全」更是土地銀行注重的一大面向，不僅定期實施職業安全衛生教育訓練，且落實職場安全查核，辦理「異常工作負荷預防」、「人因性危害預防」、「母性健康保護」等計畫隨時關懷員工身心健康，針對職場環境的二氧化碳及照明檢測亦保持100%合格比率，另設置職業安全衛生委員會按季追蹤執行成效，樹立良好企業職場典範。
土地銀行依循「豐厚、和諧、熱誠、創新」的永續經營理念，連7年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，更以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，打造企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。2025/11/12
