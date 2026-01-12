土銀推國軍官兵急難貸款 每人最高可貸120萬

記者盧慶穗／臺北報導

為落實對國軍官兵的關懷，臺灣土地銀行自115年元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等7項金融協助，除小額紓困貸款上限為新臺幣20萬元外，其餘6項貸款上限皆為新臺幣60萬元，如果因多重急難申請多項貸款時，每人最高可貸款新臺幣120萬元。

當國軍官兵面對突如其來的家庭變故、醫療支出等不可預期的緊急情況時，可由官兵本人透過國防部辦理申請「國軍官兵急難貸款」之傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等7項金融協助，由國防部審核通過後，由土地銀行專責的22家分行完成後續對保及撥款作業，兼顧風險控管與人性關懷。

「國軍官兵急難貸款」利息計算依中華郵政2年期定期儲蓄存款機動利率減年息百分之零點零二五厘計算(現為1.695%)機動調整，扣款方式採每月自國軍官兵薪餉就源扣繳，若為停職、免職、撤職、退伍、解除召集或停役、廢止原核定起役，則必須在離職前繳清貸款。

土地銀行致力成為國家金融後盾，不僅長年推動勞工保險被保險人紓困、微型創業鳳凰、青年創業等多項政策性貸款，本次更獲選為 「國軍官兵急難貸款」指定銀行，發揮「急需即助、專款專用」核心原則，提供現役國軍官兵即時金融協助，以臺灣最值得信賴的金融夥伴為己任，協助強化國家韌性、提升創業環境及穩定社會發展等政策目標。