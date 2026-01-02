土銀攜手國防部推動「國軍官兵急難貸款」 元旦正式上路

土地銀行今天表示，自115年元旦起，受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」。資料照，廖瑞祥攝



為強化對國軍官兵的關懷與支持，土地銀行今天表示，自115年元旦起，受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵在面臨突發家庭或生活變故時，即時且具彈性的金融協助，協助穩定官兵及其家庭生活。其中，小額紓困貸款每人最高可貸新臺幣20萬元，若因多重急難同時申請多項貸款，每人最高可貸新臺幣120萬元。

土地銀行表示，「國軍官兵急難貸款」共涵蓋傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護及小額紓困等七大項目。除小額紓困貸款每人最高可貸新臺幣20萬元外，其餘六項貸款上限均為新臺幣60萬元；若官兵因多重急難情況同時申請多項貸款，每人最高可貸金額為新臺幣120萬元。

當現役國軍官兵遭逢突如其來的醫療支出、家庭變故或其他不可預期的急難事件時，可由官兵本人透過國防部提出申請，經國防部審核通過後，後續將由土地銀行專責的22家分行辦理對保及撥款作業，在兼顧風險控管的同時，落實人性化金融服務。

在利率方面，「國軍官兵急難貸款」採機動計息方式，依中華郵政2年期定期儲蓄存款機動利率減年息0.025厘計算（目前利率為1.695%），並將隨市場利率變動調整。還款方式則採每月自官兵薪餉就源扣繳；若官兵因停職、免職、撤職、退伍、解除召集、停役或原核定起役遭廢止，則須於離職前繳清貸款。

土地銀行指出，長期以來致力成為國家金融後盾，持續推動勞工保險被保險人紓困、微型創業鳳凰、青年創業等多項政策性貸款。本次獲選為「國軍官兵急難貸款」指定承辦銀行，將秉持「急需即助、專款專用」的核心原則，提供現役國軍官兵即時且穩定的金融支援，扮演臺灣最值得信賴的金融夥伴角色，協助強化國家韌性並促進社會穩定發展。

