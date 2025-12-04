土銀攜手高檢署 用數據強化AI識詐模型

【記者郭襄陽台北報導】識詐模型再升級！土地銀行董事長何英明於今（114）年12月3日攜手臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同代表簽署「可疑交易分析機制專案」合作意向書（MOU），透過共享詐騙集團交易模式與參數資料強化土地銀行AI識詐模型，鞏固金融安全防線。



本次土地銀行與臺灣高等檢察署共同簽署「可疑交易分析機制專案」MOU儀式，在法務部鄭銘謙部長、金融監督管理委員會銀行局張嘉魁副局長、臺北地檢署王俊力檢察長、新北地檢署郭永發檢察長及士林地檢署張志明襄閱主任檢察官共同見證下順利完成，展現國營銀行與司法機關打擊詐騙的決心。





行政院自111年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」並設置打擊詐欺指揮中心，持續精進「防詐、識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等各面向措施，期許為國人打造更安心的生活環境。



土地銀行響應國家政策，積極加入金融同業的「鷹眼識詐聯盟」，建立異常帳戶分析的AI識詐模型，另參與財金資訊公司「金融阻詐聯防平臺－即時照會機制」及警政署「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，透過風險資訊交換與即時通報機制，共同建構「預防優先、快速攔阻、全程守護」的金融安全網。



不僅如此，經本次土地銀行與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案」MOU後，透過共享可疑交易異常因子與參數等資訊，土地銀行可藉此深入分析詐騙集團交易模式及特徵，進而提升其AI識詐模型精準度，未來若帳戶被偵測到類似異常時，將即時攔阻交易行為，確保在第一時間守住客戶資產。



在金融安全網的聯防機制、識詐工具的雙管齊下，土地銀行近年阻詐成果斐然，不只獲得「中檢神說吸金專案」防詐獎項肯定，更榮獲財金資訊公司頒發「阻詐聯防貢獻獎」殊榮，充分彰顯防制金融犯罪的使命。2025/12/03