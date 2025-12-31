土銀校園金融創意挑戰賽揭曉 「Green E Pass 綠易通」奪金抱走16萬獎金

金獎得主與土地銀行總經理張志堅(左)合影。土銀提供



為鼓勵青年學子發揮金融創意，土地銀行持續攜手金融研訓院舉辦「從你出發 開啟智慧金融新頁」2025土地銀行校園金融創意挑戰賽。歷經初賽、複賽及決賽層層競逐後，最終由「資土三卷」（中央大學）團隊以「Green E Pass 綠易通」創新提案脫穎而出，今天榮獲金獎並抱走新台幣16萬元獎金。

土地銀行總經理張志堅於頒獎典禮致詞時表示，本屆參賽團隊展現高度創意、團隊合作精神及對金融議題的深入思考，充分展現青年學子的熱情與潛力。各項提案內容多元，從流程自動化的智能客服、金融防詐應用程式，到結合永續理念的使用者系統，皆反映新世代對金融科技與產業趨勢的敏銳洞察。

金融研訓院副院長林仲威致詞時也指出，土地銀行長期深耕數位轉型與永續金融發展，並連續六年於卓越銀行評比中繳出亮眼成績，顯示其在金融創新與社會責任實踐上的卓越表現，也為年輕世代樹立值得學習的產業典範。

本次競賽除金獎外，「ESG土擊隊」（輔仁大學、中正大學）以「寸土寸金 GreenWorth—土建融動態 ESG 授信平台」提案獲得銀獎，獎金8萬元；「本來應該從從容容 U刃有餘」（陽明交通大學）以「MCP x 智能客服，一句話實現流程自動化」提案獲得銅獎，獎金4萬元。此外，另有5組入圍決賽團隊獲頒優選獎，各組獎金8,000元。

土地銀行表示，長期致力推動金融教育與深化數位應用，為響應金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，本次再度攜手金融研訓院合辦校園金融創意挑戰賽，透過產學合作模式，鼓勵青年學子提出具前瞻性與創新性的金融提案，勾勒未來金融服務創新藍圖。

身為百分百國營銀行，土地銀行亦積極布局金融專利領域。截至114年11月底，經核准專利數已達770件，並連續八年榮登經濟部「本國法人專利申請百大排名」。未來土地銀行將持續秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」的經營理念，打造以人為本的金融科技服務生態系。

