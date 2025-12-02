土銀民權、小港分行 新增無障礙輔助螢幕

【記者郭襄陽台北報導】無障礙ATM再進化！土地銀行自今（114）年下半年於臺北市民權分行、高雄市小港分行新增具「無障礙輔助螢幕」ATM，透過輔助螢幕及延伸容膝空間，搭配無障礙語音功能，暨升降梯或無障礙斜坡，讓身障客戶輕鬆使用金融服務。



土地銀行特別邀請脊髓損傷社會福利基金會青年團高副團長體驗民權分行無障礙輔助螢幕及金融服務，獲得高度肯定，並表示該ATM容膝空間充足，且結合輔助螢幕及友善鍵盤，讓輪椅族群在使用上更加方便。









為響應金融監督管理委員會(以下稱金管會)之金融友善政策，土地銀行依循身心障礙者權利公約（CRPD）、「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」及「銀行業金融友善服務準則」等規範，近年來陸續增設無障礙櫃檯、視障語音、手語翻譯及輔助設施，同時提供身心障礙客戶跨行提款手續費減免、關懷提問及防詐、友善版定型化契約等臨櫃服務，保護弱勢客戶免受金融詐騙剝削。



另外，在服務多元族群的願景下，土地銀行從使用者痛點出發，全面強化ATM功能，不僅在操作畫面增列日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等多國語言，更增設視障語音存款、推播OTP驗證、智能客服及跨行無卡提款QR-Code服務，本次透過設置「無障礙輔助螢幕」，讓身障使用者可以在適宜高度與角度使用ATM完成各項交易，大幅提升服務便利性和客戶自主性。



土地銀行成立迄今近80年，始終以「豐厚、和諧、熱誠、創新」經營理念樹立以人為本的核心價值，運用流程系統化、契約內容精簡化、跨業結盟多角化及業務人員專責化等方式多管齊下，自金管會辦理「金融服務業公平待客原則評核」評鑑以來，土地銀行已連續7次拿下優異肯定，且其中6次更創下銀行業成績排名前25％佳績，成功打造企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。2025/12/02



敦南商圈開發商機 土銀公開評選都更實施者



【記者郭襄陽台北報導】臺北市精華地都更案來了！土地銀行首次釋出敦南商圈都更案並舉辦招商說明會，該案鄰近松山運動中心、臺北小巨蛋等精華地段，商機可期，評選公告期間為114年12月2日起至115年4月2日止。



因應國家都市更新政策，土地銀行首次辦理公開評選「臺北市松山區延吉段三小段687地號等2筆土地都市更新」實施者，該案坐擁敦化南路首號之燙金門牌，鄰近臺北小巨蛋、臺北體育園區、松山運動中心、中崙市場，距捷運綠線臺北小巨蛋站僅500公尺，具備交通條件優異、生活機能完備及明星學區等商業潛力。



同時，該案基地形狀方整，面積約1,242平方公尺（約375.7坪），使用分區為敦化南北路特定專用區（A區），法定容積率為355.73％，設有容積獎勵50％及容積移轉40％等機制，開發效益值得期待。

此外，該案產權地主僅三人，包含財團法人土地改革紀念館、財團法人中國地政研究所及土地銀行，因土地銀行持有面積占94.36％，都更實施者僅須協助整合兩位地主，產權相對單純。



土地銀行指出，該案在前次發展商機說明會已吸引三十多家廠商參與，本次招商說明會預計於114年12月22日舉辦，評選公告期間為114年12月2日起至115年4月2日止，經評選出都更實施者並完成簽約後，都更實施者須依序取得土地與建物所有人同意書、提送事權計畫審閱、申請都更審議、申請執照等程序始得動工，歡迎投資人蒞臨招商說明會交流或參考土地銀行官網公告訊息。



土地銀行身為國營不動產專業銀行，自90年初起即響應政策開辦承作都市更新融資業務，截至114年10月底，已承作都市更新融資及屬縣市政府核定之危老重建計畫融資合計約新臺幣3,110餘億元，居八大公股銀行之首。



在綠色金融、淨零排放之國家政策目標下，土地銀行除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、臺電供應商融資等業務，致力成為臺灣社會最值得信賴的金融夥伴，期許共創企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。2025/12/02



















