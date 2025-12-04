土銀民權、小港分行ATM 新增無障礙輔助螢幕

土地銀行民權、小港分行ATM再進化，新增具「無障礙輔助螢幕」，讓輪椅族群輕鬆使用金融服務。

無障礙ATM再進化！土地銀行自今（一一四）年下半年於臺北市民權分行、高雄市小港分行新增具「無障礙輔助螢幕」ATM，透過輔助螢幕及延伸容膝空間，搭配無障礙語音功能，暨升降梯或無障礙斜坡，讓身障客戶輕鬆使用金融服務。

土地銀行特別邀請脊髓損傷社會福利基金會青年團高副團長體驗民權分行無障礙輔助螢幕及金融服務，獲得高度肯定，並表示該ATM容膝空間充足，且結合輔助螢幕及友善鍵盤，讓輪椅族群在使用上更加方便。

為響應金融監督管理委員會（以下稱金管會）之金融友善政策，土地銀行依循身心障礙者權利公約（CRPD）、「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」及「銀行業金融友善服務準則」等規範，近年來陸續增設無障礙櫃檯、視障語音、手語翻譯及輔助設施，同時提供身心障礙客戶跨行提款手續費減免、關懷提問及防詐、友善版定型化契約等臨櫃服務，保護弱勢客戶免受金融詐騙剝削。

另外，在服務多元族群的願景下，土地銀行從使用者痛點出發，全面強化ATM功能，不僅在操作畫面增列日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等多國語言，更增設視障語音存款、推播○TP驗證、智能客服及跨行無卡提款QR-Code服務，本次透過設置「無障礙輔助螢幕」，讓身障使用者可以在適宜高度與角度使用ATM完成各項交易，大幅提升服務便利性和客戶自主性。

土地銀行成立迄今近八○年，始終以「豐厚、和諧、熱誠、創新」經營理念樹立以人為本的核心價值，運用流程系統化、契約內容精簡化、跨業結盟多角化及業務人員專責化等方式多管齊下，自金管會辦理「金融服務業公平待客原則評核」評鑑以來，土地銀行已連續七次拿下優異肯定，且其中六次更創下銀行業成績排名前25％佳績，成功打造企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。