土銀洛杉磯分行遷址 持續深耕美國市場

美股受到紐約聯準銀行總裁Williams再度釋出「近期仍可降息且不致危及抗通膨」談話激勵，加上市場對Fed 12月降息機率再度上修，帶動主要指數全面走揚。道瓊工業指數勁揚1.08%，標普500指數上漲0.98%，那斯達克指數上漲0.88%，費城半導體指數也走高0.86%。科技股中，谷歌受惠Gemini3與客製化TPU題材股價創高，半導體設備族群順勢走揚，不過輝達股價小跌、台積電ADR也回落約0.88%，顯示AI相關個股仍在高檔震盪消化前波漲幅。 亞股今早對美股反彈反應分歧，日股重挫2.40%，韓股小跌；相對之下，港股走強1.97%，上證指數同樣走揚，區域市場風險偏好略有回穩但尚未全面轉強。 台股今（24）日在美股回穩帶動下開高震盪，加權指數終場小漲69.3點、收26,504.24點，成交值放大至7,140.87億元，改寫今年單日最大量。盤面早盤一度在多頭氣勢推升下大漲近300點，不過受MSCI半年度權重調整盤後生效影響，台積電(2330)盤中曾大漲20元攻到1405，，尾盤卻遭爆量殺尾，收跌至1375元，壓抑指數漲幅。資金則轉向高價股與題材股點火，包括股王信驊(5274)、穎崴(6515)、精測(6510)、旺矽(6223)強勢走揚，光聖(6442)鎖漲停改寫天價；記憶體族群中華邦電(2344)、南亞科(2408)領軍反彈，被動元件金山電(8042)、蜜望實(8043)續強；矽光子與光通訊族群環球晶(6488)、聯光通(4903)、波若威(3163)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)等同步放量走高，成為在震盪壓力下，撐起盤面人氣的多頭火種。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 6 小時前