土銀為首家公銀國內據點全數設置血壓站

為響應國民健康署政策及提升國人血壓管理意識，土地銀行為首家公股銀行於國內148個營業據點全面設置血壓站，提供更具即時性、便利性的血壓監測服務。

依衛生福利部統計，高血壓、高血糖與高血脂等「三高」慢性疾病占我國十大死因約三成。為此，土地銀行響應國民健康署「722安心血壓站」政策，透過全台營業據點布建血壓守護網絡。

土銀進一步表示，土銀將確保量測設備、場域環境與使用說明正確性，期盼將血壓量測健康管理融入日常生活，展現深耕社會的行動力。

土地銀行將員工照護視為核心，除定期辦理職業安全衛生教育訓練與執行「異常工作負荷預防」、「人因性危害預防」、「母性健康保護」等計畫關懷員工身心健康，職場環境的二氧化碳等檢測亦達成100%合格標準。

土銀表示，土銀有89個營業據點於今（114）年共獲得國民健康署「職場健康促進自主評核」認證，總部大樓亦全面導入英國標準協會（BSI）之「ISO 45001職業安全衛生管理系統」。

同時，為響應環境部推行的「淨零綠生活」活動，以環境友善為理念，提供環保、低碳之供餐及用餐環境，以減少對環境的衝擊，並呼應氣候變遷、食品安全、循環經濟等議題，土地銀行推動綠色員工餐廳，取得環境部「綠色生活網」的環保餐廳認證，減少環境負擔與實踐守護員工健康之承諾。

展望未來，土地銀行在追求穩健經營的同時，亦積極落實ESG永續經營，以行動樹立優質職場典範，落實與員工、社會共好的永續承諾，打造企業與員工雙贏局面。