土銀積極營造健康職場 獲頒運動企業認證

記者盧慶穗／臺北報導

臺灣土地銀行以員工運動社團、健行活動及身心關懷方式塑造健康職場環境，另長期培育羽球、網球國手並打造出連霸兩屆奧運金牌羽球男雙球員；經多年耕耘，土地銀行於日前首度榮獲運動部頒發「運動企業認證」，展現照顧員工不遺餘力及深耕體育產業之熱情。

土銀積極支持員工成立羽球、網球、桌球、高爾夫球及保齡球等運動社團，另由董事長、總經理及高階主管每年定期帶領員工參加「員工眷屬暨退休人員健行活動」，讓員工在工作之餘，保持良好運動習慣。

土銀並經常舉辦員工健康講座、執行職務遭受不法侵害預防計畫、異常工作負荷預防計畫、人因性危害預防計畫及母性健康保護計畫等，並設置員工哺（集）乳室及臺南、羅東及臺中等分行的教保中心，且與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，逐步建構健康、友善之職場環境。

土銀自民國65年成立羽球隊迄今已近半世紀，女子網球隊史亦長達28年，除了自建羽球館及網球場，每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，且設置完善職涯制度，提供球員退役輔導訓練，保障接軌銀行員業務。

另結合12所體育重點學校簽署建教合作及提供訓練費用，建立從國高中、大學到土銀職業球隊的完整訓練機制。如今，土銀球員是賽事常勝軍，自今年1月迄今，土銀羽球隊已豪奪國際及國內賽事41金37銀60銅，總計囊括138面獎牌，而土銀羽球隊員王齊麟近年創下2020東京奧運、2024巴黎奧運男雙金牌二連霸，締造奧運羽球史上第一組男雙衛冕組合。土銀因此連續16年獲教育部頒發「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項。

土地銀行獲頒114年運動企業認證，由總統府副秘書長何志偉（左）授證，土地銀行副總經理蔡慈瑛（右）代表領獎。（業者提供）

土地銀行副總經理蔡慈瑛（前排右5）與羽球隊隊職員合影。（業者提供）