土銀羽球隊德國公開賽大豐收 麟傑配摘金

土銀羽球隊隊員王齊麟（左）、邱相榤（右）勇奪2025德國超級500公開賽男子雙打金牌。

大豐收！土地銀行羽球隊「麟榤配」王齊麟/邱相榤於「德國超級500系列羽球公開賽」勇奪男雙金牌，創下兩人合拍後最佳成績，另土銀女雙組合林芝昀/許尹鏸、張淨惠/楊景惇亦在本次德國公開賽分別拿下銀牌及銅牌。

土銀「麟榤配」組合的王齊麟/邱相榤目前世界排名第21名，今年自臺北超級300系列公開賽奪金後多次賽事止步於16強，然而，「麟榤配」本次在德國公開賽勢如破竹，接連淘汰英國、丹麥、臺灣等好手，打進金牌戰，面對世界排名第11的印尼組合，「麟榤配」氣勢如虹拿下首局，第二局雖一度被反超，所幸調整得宜，最終以直落二摘金，這也是兩人合拍後的第二面金牌。

土銀女雙組合的林芝昀/許尹鏸、張淨惠/楊景惇亦在本次德國超級500系列公開賽分別奪下銀牌及銅牌。林芝昀/許尹鏸於女雙金牌戰中不敵法國選手，以銀牌作收，這也是兩人第二度拿下超級500系列賽銀牌；張淨惠/楊景惇在四強戰不敵法國好手，以銅牌作收，但仍創下兩人生涯最佳成績。土銀表示，土銀羽球隊年輕小將們亦不遑多讓，男雙組合陳宏銘/蔡程瀚在「匈牙利國際系列賽」奪下金牌，女單廖芮萁及女雙張芸榕/廖芮萁在同一系列賽則分別拿下銅牌。

土銀指出，土銀女子網球隊的「網球小鋼炮」梁恩碩繼前次在「WTA250廣州公開賽」打下女雙銀牌後，本次於「WTA250香港公開賽」再奪女雙銅牌。

除競技場上的表現外，土地銀行長期推廣羽球運動向下扎根，連續16年獲教育部頒發「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，以實際行動支持臺灣羽球發展。另兩屆奧運金牌羽球男雙球員專屬教練陳宏麟亦入選「114年度財政優秀人員」，預備隊員丁彥宸因勇奪「2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會」男單金牌，也入選114年「體育運動精英獎」之「最佳男運動員獎」殊榮。