土銀董事長何英明 榮獲「傑出企業領導人」

記者盧慶穗／臺北報導

臺灣土地銀行首次參與第22屆國家品牌玉山獎甄選活動，於日前一舉囊括8項國家品牌玉山獎，包含1項「傑出企業領導人」、5項「最佳產品類」及2項「最佳人氣品牌類」，展現國營金融機構在穩健經營與創新發展的卓越表現，其中，董事長何英明更勇奪「傑出企業領導人」重量級獎項，充分展現其卓越領導力與推動友善金融、加速數位化發展及落實企業社會責任之成果。

董事長何英明在土銀任職逾40年，自基層做起，資歷橫跨授信、稽核、法遵及債權管理等領域，時刻秉持「堅持授信品質」、「嚴控風險管理」及「革新經營思維」等經營原則，不僅以專業經理人之姿帶領土銀締造113年稅前淨利187.29億元的歷史最高記錄，且同年度逾放比率維持在0.09%，備抵呆帳覆蓋率1887.08%更是公股行庫之冠，顯見穩健經營實力，因此拿下本屆國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」國家級肯定。

土銀持續推動數位轉型、深化普惠金融服務及落實永續發展，本次於「最佳產品類」共五項產品獲得獎項肯定，得獎作品包含「機器人流程自動化－土銀防制洗錢更進化」，以科技創新防範金融犯罪；「發展租賃債權證券化，創造多元資本市場」，將租賃債權轉化為證券化商品；「想換就換，土銀不間斷」，因應數位金融拓展外匯服務；「勞工朋友輕鬆貸－土銀數位化有成」，透過線上系統，落實普惠金融政策。

此外，土銀長年耕耘不動產專業銀行品牌形象與推動臺灣羽球發展，本次於「最佳人氣品牌類」獲得二項得獎肯定，其中包含「不動產業金流一站通 4C數位金融服務」，以客戶需求深化不動產授信一條龍服務；「土銀深耕羽壇半世紀－金牌國手搖籃」，以長期培育羽壇優秀選手，支持羽球運動發展。

公共工程委員會副主委李怡德(左)頒發國家品牌玉山獎－傑出企業領導人獎予土銀董事長何英明(右)。（業者提供）

土銀於國家品牌玉山獎一舉囊括8項大獎，土銀董事長何英明(中)與該行獲獎團隊合影留念。（業者提供）