土銀行務會議登場 資產品質居公股第一 何英明: 今年聚焦創新、價值與永續經營

土地銀行今（28）召開115年度行務會議，董事長何英明與總經理張志堅表示，115年經營主軸為「創新引領．共創價值．邁向永續」，期透過金融創新、價值創造與責任金融，推動獲利與永續並進。

何英明指出，土地銀行114年稅前盈餘達200.34億元，創歷史新高，備抵呆帳覆蓋率達2007.24%、逾放比僅0.07%，相關資產品質指標居公股銀行之冠，並連續7年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定。他強調，未來將持續強化AI識詐模型，配合政府打詐政策，發揮國營銀行金融韌性與企業社會責任。

面對金融科技與永續趨勢，土地銀行將善用人工智慧、自動化流程等科技工具，強化行員專業能力與核心競爭力，並推動氣候變遷風險管理、溫室氣體盤查與ESG治理，形塑誠信與永續經營文化。

在國際關稅與金融環境波動下，何英明亦呼籲經理人協助中小微企業度過挑戰，運用「不動產一條龍」服務優勢，推動外銷貸款優惠保證及中小微企業多元發展專案貸款，落實政府「挺企業、保就業、促升級」政策。

張志堅則提出115年五大經營方針，包括「厚植金融韌性」、「深耕核心授信」、「開創多元獲利」、「善用數位科技」及「落實責任金融」。他指出，將透過優化存放款結構與資產配置，穩定利差；持續深耕不動產專業，拓展企業與個人金融、綠色融資與ESG授信；並強化財富管理、信託、外匯與收單等業務，提升非利息收入比重。

在數位金融方面，土地銀行將以資安為基礎，導入智能客服、流程自動化與數據分析，優化線上申辦與內部作業流程；同時落實責任金融，強化防詐、客戶權益保障與內部治理，兼顧績效、誠信與社會責任。

