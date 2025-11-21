土銀贊助通霄馬拉松2,000 個白沙屯媽祖吊飾

土地銀行「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」，謹慎理財、信用無價。（土銀提供）

記者黃翠娟/台北報導

參加路跑也能拿到「粉紅超跑」媽祖吊飾！土地銀行在今(114)年度的「2025通霄濱海追風馬拉松」贊助2,000 個「白沙屯媽祖平安吊飾」作為完賽紀念禮，展現充滿溫度與活力的臺灣精神。

2025 通霄濱海追風馬拉松11月23日舉行，土地銀行表示，為推廣土地銀行白沙屯媽祖認同卡，並支持苗栗地方盛事，土地銀行贊助通霄馬拉松2,000 個白沙屯媽祖吊飾。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖廟每年皆舉辦苗栗至北港徒步往返的進香祈福活動，其鑾轎以粉紅布幕遮蔽風雨，加上進香速度飛快，甚至有單日徒步67公里紀錄，因而被比喻為「粉紅超跑」。

為支持臺灣本土文化傳承，土地銀行自107年起攜手廟方聯合發行「土地銀行白沙屯拱天宮媽祖認同卡，不僅每張卡都經過白沙屯拱天宮香爐過爐儀式，每筆消費亦提撥0.25％回饋金給白沙屯拱天宮廟方，用於文化傳承與社會公益，讓卡友在消費之餘，也能「保平安、做公益、享回饋」，成為金融與信仰文化結合的最佳實踐。

土地銀行贊助2,000 個「白沙屯媽祖平安吊飾」作為馬拉松跑者完賽禮。（土銀提供）

響應「2025通霄濱海追風馬拉松」盛事，土地銀行本次加碼製作2,000 個「白沙屯媽祖平安吊飾」致贈給通霄馬拉松的完賽跑者，讓媽祖信仰延續馬拉松的能量與祝福。

同時，土地銀行結合JCB國際發卡組織，只要持土地銀行JCB卡（包含媽祖認同卡）刷卡滿額就有機會享受五星饗宴、美麗華大直影城、機場接送與JCB機場貴賓室等優質服務。

土地銀行長期深耕普惠金融與永續發展，除積極推動數位金融轉型與環保卡材應用，並透過具體行動支持地方文化與社會公益。此次參與通霄馬拉松活動，不僅展現對地方運動的支持，更體現「以金融傳遞祝福、以行動實踐關懷」的核心理念。未來，土地銀行將持續結合信仰文化、運動健康與社會責任，陪伴民眾以堅定步伐邁向更有愛與永續的未來。