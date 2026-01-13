土銀辦理國軍官兵急難貸款 每人最高可貸120萬

（中央社記者吳書緯台北13日電）國防部宣布開辦「國軍官兵急難貸款」，單項最高新台幣60萬元，多重項目累計最高120萬元。政府電子採購網今天公布決標公告，國防部「委託金融機購辦理國軍官兵急難貸款」標案，去年12月29日由土地銀行得標，決標金額1500萬元，履約時間今年元旦至民國119年12月31日。

國防部元旦宣布開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵於急難來臨時渡過難關，可申請傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理及長期照顧貸款，單項最高新台幣60萬元，多重項目累計最高120萬元，另增加小額紓困項目，最高可貸20萬元。

土地銀行2日在官網指出，元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」。國軍官兵面對家庭變故、醫療支出等不可預期的緊急情況時，可由官兵本人透過國防部辦理申請「國軍官兵急難貸款」金融協助，由國防部審核通過後，由土地銀行專責22家分行完成後續對保及撥款作業。

土銀表示，「國軍官兵急難貸款」利息計算依中華郵政2年期定期儲蓄存款機動利率減年息百分之零點零二五厘計算（現為1.695%）機動調整，扣款方式採每月自國軍官兵薪餉就源扣繳，若為停職、免職、撤職、退伍、解除召集或停役、廢止原核定起役，必須在離職前繳清貸款。

根據政府電子採購網發布決標公告，預算金額為1500萬元的國防部「委託金融機購辦理國軍官兵急難貸款」標案，在去年12月29日開標，由台灣土地銀行股份有限公司得標，決標金額為1500萬元，履約起迄日期由115年1月1日至119年12月31日。

決標資料指出，此案採折扣率報價、折扣率決標方式辦理，決標後以折扣率列計契約，採開口式契約作業模式，以實作數量計價付款，並以全案預算1500萬元為採購上限，此案決標折扣率為100%。（編輯：萬淑彰）1150113