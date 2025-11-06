土銀連結SWIFT及MX 效率安全雙升級

【記者郭襄陽台北報導】外匯效率與洗防精準度全面提升！土地銀行攜手神通資科升級外匯系統，成為國內公股行庫首家直接由外匯系統產出符合SWIFT及國內外幣結算平台需求之新版外幣匯款電文（ISO 20022 MX，簡稱MX），不僅大幅提升外幣匯款速度及強化洗錢防制監測能力，更體現出土地銀行對資訊技術及服務品質之投入與重視。



近年環球銀行金融電信協會（SWIFT）及財金資訊公司推動將傳統MT（Message Type）電文轉換至訊息承載量更大、結構更清晰之MX電文。面對此一金融基礎建設重大變革，同業普遍採用「中介轉換」模式，即在既有舊系統外加掛一層轉譯軟體，將MT電文轉換成MX電文後再行發送。



MT電文因欄位定義及長度有限，在轉換為MX電文過程中，容易因所需資料（如完整匯款人地址、交易目的、受款銀行國別城市等）不足而無法完整對應，進而導致電文資料遭截斷、遺漏，甚至發生失真狀況，不僅影響外幣匯款速度，更需耗費人力核對與修正，降低整體作業效率，也對防制洗錢及防範金融詐騙之嚴謹要求形成潛在風險。



洞悉此風險之根本，土地銀行採取更具前瞻性策略，從外匯系統最底層全面改造，發揮ISO 20022優勢，讓系統「說」出新語言，透過底層系統改寫可以確保電文資料「端到端」完整性與準確性，告別中途轉換可能造成之資訊減損與交通堵塞。歷經兩年規劃、開發與嚴密測試，翻新之外匯系統從交易源頭便採用ISO 20022思維與架構，使每筆外幣匯款交易在完成當下即能「原生」產出完全符合規範之MX電文，毋須經過任何轉譯程序。



同時，因應全球洗錢防制監理要求，土地銀行外匯系統藉由直接生成MX電文提供防制洗錢及打擊資恐資訊系統更完整交易資訊，以利監控名單掃描之精準度及正確性，並協助主管機關調查金融犯罪。



隨著全球支付系統邁向新紀元，土地銀行自113年10月啟用對SWIFT之MX電文，並於本（114）年8月接續啟用對外幣結算平台之MX電文，憑藉領先技術成功克服電文變革難題，滿足新世代客戶對外匯效率之要求，也為將來構築更全面之金融安全生態圈，持續守護民眾財產安全，樹立公股行庫數位轉型嶄新標竿。2025/11/06





