土銀金門兩分行整併遷址 金門分行新址啟用、服務不中斷

土地銀行金城分行整併至金門分行並舉辦新址開業儀式。土銀提供



土地銀行金門兩分行整併啟用新址，土銀今天公告，自今（114）年12月8日起，將金城分行業務併入金門分行。同時，因金門分行原有行舍將進行重建，該行亦自同日起搬遷至新址─金門縣金城鎮民生路6號，持續提供在地客戶全方位金融服務。

土地銀行金門分行自民國45年在舊址開業，一直是金門地區重要的金融據點，並設有新市里辦事處及烈嶼服務處，就近服務更多居民。此次搬遷後，新址配置無障礙設施及視訊手語服務，打造更友善與無障礙的金融環境，期望滿足企業、商家及民眾多元需求，並推動周邊商圈發展。

廣告 廣告

土銀進一步表示，因應普惠金融及數位轉型政策，銀行已持續強化線上服務，包括以使用者體驗為核心打造的「個金單一服務平台」與「土銀行動銀行」App，讓客戶隨時享有理財、外匯等24小時不中斷的金融服務。

作為百分之百公股的國營銀行，土地銀行表示，長期配合政府推動多項政策，包括青年安心成家貸款、「全民+1政府相挺」普發現金、新世代反詐策略等，並連續7年獲金管會「公平待客原則評核」績優肯定。

土地銀行金門分行在新址開業茶會活動致贈愛心捐款予金門家扶中心，並由土地銀行金門分行經理詹德坤(右四)、金門家扶中心主委楊肅謙(左四)、金門縣政府參議李廣榮(右二)、立法委員陳玉珍(左一)、金門縣農會理事長蔡水游(左二)、土地銀行業務部經理葉眉青 (右三)、土地銀行第一區區域中心經理林有為(右一)合影。業者提供

土銀也表示，金門兩分行整併啟用新址舉辦茶會活動，邀請客戶及當地鄉親共襄盛舉，並安排公益捐贈，將愛心捐款致贈金門家扶中心，以實踐企業社會責任。

立法委員陳玉珍表示，期盼土地銀行未來新大樓在五年後完工，不僅能改善金城地區市容，也有助於帶動金融服務升級，感謝土銀長年協助在地鄉親。

金門縣政府參議李廣榮也指出，感謝土地銀行長期支持地方發展及配合縣府政策，並提供照顧弱勢及長者的金融商品，讓金門在穩健發展的同時，具備更完善的金融後盾。

更多太報報導

評論川普2.0國安報告 中：盼美對台灣議題慎之又慎

台股重回兩萬八 ! 0050規模突破兆元大關

富豪超狂！4.2億現金堆出「14層樓高」 避限貸令買這豪宅