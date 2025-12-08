土銀金門、金城分行整併遷址 服務不間斷

【記者郭襄陽台北報導】為提升服務品質並配合業務整合，土地銀行自今（114）年12月8日起將金城分行業務整併至金門分行，同時，因金門分行行舍將進行重建工程，爰自同日搬遷至「金門縣金城鎮民生路6號」繼續營業，持續為當地客戶提供便捷與優質的金融服務。遷址當日將以茶會方式舉行新址營運活動，邀請客戶、鄰里鄉親共襄盛舉，並安排公益捐贈活動，致贈愛心捐款予金門家扶中心，實踐企業社會責任。



土地銀行金門分行自45年起於舊址開業，除負有提供當地民眾各項金融服務之重要角色外，亦設有新市里辦事處及烈嶼服務處就近服務區域內民眾，深受當地客戶支持與信任。遷至新址後，設有無障礙設施、視訊手語翻譯，打造友善包容的金融環境，進一步強化臨櫃金融服務，滿足企業、商家及民眾多樣化需求，帶動地方商圈發展，致力成為在地人最親近的金融好夥伴。



同時，因應普惠金融政策願景，土地銀行持續升級數位服務品質，從使用者體驗思維出發，在「個金單一服務平臺」線上服務及「土銀行動銀行」打造直覺操作與功能模組化，讓用戶隨時獲得理財、外匯等24小時不間斷的高品質金融服務，感受更完整的金融生活圈。



身為百分之百公股之國營銀行，土地銀行配合國家政策辦理各項業務，包括青年安心成家貸款、「全民+1政府相挺」普發現金及新世代打擊詐欺策略行動構築金融安全網，並連續7年獲金融監督管理委員會「金融服務業公平待客原則評核」績優肯定，成功樹立以人為本的金融服務。



立法委員陳玉珍表示，期待土地銀行5年後分行大樓重建完工，除改善市容外，也能帶動金融經營改變，謝謝土地銀行在金門地區的各項協助，及照顧金門地區的鄉親子民。



金門縣政府李廣榮參議也表示，謝謝土地銀行長期對金門地區的支持，對縣政府政策的支持，讓金門在穩定發展的同時，能有金融的支持，也感謝土地銀行推出對弱勢家庭、長輩給予更多保障的金融商品。2025/12/08











