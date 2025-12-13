土銀金門、金城分行整併 服務不間斷

為提升服務品質並配合業務整合，土地銀行自即日起將金城分行業務整併至金門分行，同時，因金門分行行舍將進行重建工程，將同日搬遷至「金門縣金城鎮民生路6號」繼續營業，持續為當地客戶提供便捷與優質的金融服務。並安排公益捐贈活動，致贈愛心捐款予金門家扶中心。

同時因應普惠金融政策願景，土地銀行持續升級數位服務品質在「個金單一服務平臺」線上服務及「土銀行動銀行」打造直覺操作與功能模組化，讓用戶隨時獲得理財、外匯等24小時不間斷服務更完整的金融生活圈。

立法委員陳玉珍表示期待土地銀行5年後分行大樓重建完工，除改善市容外，也能帶動金融經營改變，謝謝土地銀行在金門地區的各項協助，及照顧金門地區的鄉親子民。

金門縣政府李廣榮參議也表示土地銀行長期對金門地區的支持，對縣政府政策的支持，讓金門在穩定發展的同時能有金融的支持，也感謝土地銀行推出對弱勢家庭、長輩給予更多保障的金融商品。