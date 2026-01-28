土銀：發揮不動產一條龍優勢 成為中小微企業堅實後盾

（中央社記者呂晏慈台北28日電）土銀今天召開年度行務會議，董事長何英明表示，面對對等關稅及金融環境波動，因應國家政策使命，將以「不動產一條龍」服務優勢，積極推動「外銷貸款優惠保證」與「中小微企業多元發展專案貸款」措施，讓產業資金調度更具彈性，成為中小微企業最堅實的後盾。

土地銀行今天召開115年度行務會議，何英明致詞表示，土銀114年稅前盈餘新台幣200.34億元、創歷史新高，備抵呆帳覆蓋率達到2007.24%、逾放比僅0.07%皆居公股行庫之冠，並配合國家打詐政策攔阻詐騙金流、強化人工智慧（AI）識詐模型，充分發揮國營銀行金融韌性及企業社會責任。

何英明表示，隨著金融科技日新月異，經理人可從創新出發，善用AI、自動化流程等科技工具升級行員「硬實力」與「軟實力」，培養銀行核心競爭力人才，進而成為客戶的最佳合作夥伴角色，攜手創造價值經濟。

在綠色金融方面，何英明說，將推動氣候變遷風險管理、溫室氣體盤查及善盡企業社會責任，遵循責任地圖制度及公司治理，藉此樹立ESG形象與誠信經營的企業文化，走向永續發展的道路。

同時，面對對等關稅及金融環境波動，何英明號召經理人攜手協助中小微企業度過難關，以「不動產一條龍」服務優勢，讓產業資金調度更具彈性，落實行政院「挺企業、保就業、促升級」政策，成為中小微企業最堅實的後盾。

土銀總經理張志堅表示，以今年經營主軸「創新引領．共創價值．邁向永續」為引，提出「厚植金融韌性」、「深耕核心授信」、「開創多元獲利」、「善用數位科技」及「落實責任金融」等5大方針，盼從金融創新、價值經濟出發，進而建立永續未來的決心。（編輯：潘羿菁）1150128