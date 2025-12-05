土銀12／15開辦勞保紓困貸款 申請方式看這

▲土地銀行宣布，勞保紓困貸款今（114）日12月15日正式開辦，只要符合3條件就可申辦，貸款金額最高10萬元，貸款期限3年，目前年息2.165%。（圖／擷取自土地銀行官網）

[NOWnews今日新聞] 為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行宣布，配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款，自今（114）年12月15日至明年1月2日開放申請，提供線上、臨櫃及郵寄方式，每人最高貸款金額為新台幣10萬元，貸款期限3年，貸款利率目前2.165%。

土銀指出，勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，由借款人的土銀存款帳戶按月扣繳，但申請必須同時符合3項條件，包括已參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款（或曾借貸已繳清）。

廣告 廣告

至於貸款利率目前為2.165%，之後每年1月及7月第一個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加代辦銀行手續費率公告調整年利率計算。

土銀目前也提供3種方式，包括線上申請（12月15日上午8點起）、臨櫃申請（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑），撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內。土銀也提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前獲得款項，亦能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

土銀自92年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第23年，根據統計，114年度勞保紓困貸款案件共10萬4712件、貸款金額約104.58億元，其中超過99%案件為線上申請、自動撥款。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最低工資元旦調漲 297萬人勞保投保薪資跟著上調

補助入帳了！勞保局5筆津貼一早發錢了 快刷本子「最高近4萬」

政府撥補勞保基金入法 洪申翰：盼爭取每年爭取1000億元以上