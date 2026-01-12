土雞比白肉雞更營養？口感、品種差異一次看！營養師揭「這種雞」腥味少

白肉雞與土雞怎麼選？常常聽到有人說土雞最營養、最好吃，是真的嗎？《優活健康網》特選此篇營養師懶人包，要來和大家說說白肉雞和土雞營養、口感與價格比較，以及怎麼選比較好，幫助大家了解兩種常見雞肉品種的差別，採買時就可以視自己的需求選擇，民生消費沒煩惱。







白肉雞與土雞的品種



市面上的雞隻品種多以羽毛顏色來命名，主要可以分成「白肉雞」和「有色肉雞」兩大類，其中有色肉雞就包含了土雞和台灣特有雞種，如仿土雞、烏骨雞、鬥雞和閹雞，大家可不能只知道吃雞肉，也要知道我們吃的雞是長什麼樣子才行。

白肉雞有施打生長激素問題？



市面上，我們最常買到的食用雞種就屬白肉雞和土雞了，由於品種的不同，雞隻的體型大小、重量和飼養的期程也不同。很多人對於白肉雞的飼養過程抱有疑慮，認為是施打了藥物才會生長得比土雞快，但其實這只是品種不同的差異而已。

土雞長大成熟需要的時間較長，而白肉雞則因為育種改良的關係，生長成熟所需的時間短，生產效率比較高，可別再誤會白肉雞有施打生長激素。





白肉雞與土雞營養與價格比較



白肉雞和土雞的營養都很豐富，主要的差別在於口感和價格。白肉雞因為生產效率較高，所以售價比土雞親民許多，除了富含優質蛋白質，還含有礦物質鉀和維生素A，CP值自然也高出許多。





白肉雞與土雞的口感、雞腥味



網路上有許多關於白肉雞和土雞的討論，很多人說白肉雞有雞腥味、營養不及土雞好。這些都只是迷思！雞腥味是任何品種雞隻都可能會有的，主要受飼料成分影響，現在有些廠商給雞隻吃「全植物性飼料」，就改善了腥味的問題。

看到這裡，大家應該都瞭解了白肉雞和土雞都是蛋白質豐富的好食材，主要差別在於「價格」和「口感」，所以在購買時，「雞種」只要依照自己的喜好和荷包做選擇就好！另外要注意的是，挑選冷藏或冷凍、有驗證標章的商品品質更有保障。

（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析》白肉雞與土雞怎麼選？品種、生長激素、腥味迷思懶人包！）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為土雞比白肉雞更營養？口感、品種差異一次看！營養師揭「這種雞」腥味少