土風舞女師割頸案兇嫌起底！「大麻農夫」判5年半 入獄前崩潰...IG恐怖預告

台中市大雅區三和公園籃球場今（29日）爆發驚悚割頸案，35歲張姓男子持利刃瘋狂砍殺63歲李姓土風舞老師後，狂奔850公尺衝上國道尋短。據了解，這起案件的導火線，不僅是經年累月的「噪音宿怨」，更因張男栽種大麻遭判刑5年6個月，最高法院已於去年12月17日駁回上訴定讞。面對即將到來的鐵窗生涯，張男心神崩潰，犯案前在IG留下「同歸於盡」的恐怖預告。

警方指出，嫌犯張姓男子與被害人李姓婦人都已完成手術，轉入加護病房，但都意識模糊，尚未脫險，詳細案發原因仍待進一步追查。

據了解，這起命案並非臨時起意，張男在犯案前夕，已接獲即將發監執行的通知。面對長達5年半的刑期，他在個人IG發布長文，字裡行間充滿對社會的仇恨與絕望。他不僅抱怨公園運動民眾製造噪音、質疑官官相護，更心碎向親友喊話：「下輩子再當好人」。

最令人不寒而慄的是，他在文末寫下「三和公園...人很多很好殺」等語，顯見其早已預謀在入獄前，與長期爭執的李姓老師「了結怨念」。這場血腥攻擊，是他對現實生活的最後報復。

這並非張男首次登上社會新聞，2023年7月，當時32歲張男被台北市大安分局偵破在台中住處頂樓化身「大麻農夫」。當時他聲稱為了存錢買房，將鸚鵡飼料中的種子拿來栽種，並在網路以「小小農夫阿泰」為名，兜售高達93株大麻植株。

該案經法院審理，張男雖辯稱是為了興趣且誤認是「火麻」，但法官認定其栽種規模龐大，顯有製造意圖，一審判處5年6月徒刑。張男不服一路上訴，最高法院最終在2025年12月17日駁回其上訴，全案定讞。即將入獄的恐懼，成為壓垮張男的最後一根稻草。

現年35歲的張男，擁有精實健美的身材，過去曾是職業軍人與健身教練，平日熱愛衝浪，陽光形象與其暴戾性格形成強烈對比。據悉，張男服役期間疑似頻繁出狀況遭軍中退訓，從此性格轉趨憤世嫉俗。

當地里長與鄰居指出，張男是地方的「頭痛人物」。他不僅曾因停車糾紛刮人車輛，對三和公園的晨運聲響更是極度敏感。過去他就曾衝到場內對李老師實施「鎖喉」，雙方宿怨已深。此次他趁著入獄前的絕望情緒，將累積已久的憤怒化作利刃，對準李老師頸部狠割，導致受害者喉部留下一道10公分的傷口，目前仍在插管搶救。

張男在血洗籃球場後，隨即展開一場絕望的死亡奔逃。他跑過850公尺的小路，翻越國道一號大雅交流道的護欄，意圖尋短。最終，他在國道路段遭車輛強力撞擊，雙腿嚴重骨折，倒臥柏油路上痛苦哀號，經警方比對身分才確認這名「國道傷者」竟是剛行凶完的惡徒。

