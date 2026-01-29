土風舞師割頸命危！嫌砍殺前發文預告1／土風舞老師公園聊天遭追砍8刀 頸部10公分刀傷插管開刀

土風舞老師在公園被男子砍八刀命危。

台中市大雅區三合公園，今（29日）一大早竟然發生砍人案。67歲的土風舞老師被砍八刀命危 這位老師當時在跟一名男子交談，沒想男子突然拿刀攻擊，狂砍八刀 尤其頸部一刀長達10公分 老師奮力爬起逃往附近工廠借手機打給兒子求助，嫌犯才離開現場。土風舞老師傷勢嚴重氣切開刀，嫌犯則是逃一個小時之後因為車禍落網。

婦人跟男子在路邊聊天，突然之間，男子從口袋中拿出刀子，朝婦人的頸部揮過去，婦人被砍跌倒在地，男子依然不斷揮刀，一度停下走開後，又拿著刀朝著婦人跑去，婦人嚇得趕緊拔腿狂奔，男子全程緊跟在後。

目擊民眾：「從這裡跑進來，跑進到我們廠區呼救，請我們幫他打電話，然後當時脖子傷口還滿明顯的。」目擊民眾：「我這邊過去看，他在那邊殺，一直在那邊喊救命。」

目擊民眾：「我們都叫她盡量不要講話，怕她的血流太多，她還是一直講，她還打電話給她兒子，她兒子還不來，叫她快點，她要死了。」

29號早上8點，67歲婦人在台中大雅區三合公園被一名男子持刀砍了八刀，傷勢集中在上半身，頸部和肩膀最嚴重，有10公分的刀傷。

被害婦人兒子vs.記者：「他說插得太深，所以要插管現在在插管開刀。所以有生命危險嗎？希望不要，神經病很多，太恐怖了。」

被害人是當地知名的土風舞老師，經常在公園教學土風舞，教學時間已經長達30年，她在地方事務上特別活躍，經常主持社區活動，過去曾因為音樂聲音太大，被砍人男子檢舉、勒脖，沒想到這次男子直接持刀砍人。

砍人男子後續徒步離開現場，逃亡一個小時之後，因為車禍被警方抓到，狼狽落網。

