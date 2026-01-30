土風舞師被砍8刀無生命危險 凶嫌發監前雙腿重傷

李女經急救後已轉入加護病房觀察，生命徵象穩定暫時無生命。（鏡新聞）

台中市大雅區29日上午發生一起嚴重砍人案件，63歲李姓土風舞女師疑因噪音糾紛遭35歲張姓男子持刀連砍8刀，造成頸部及多處傷勢。李女緊急送醫，目前生命徵象穩定加護病房觀察。張男原應在案發當天報到監獄執行毒品案刑期，卻在發監前犯下殺人未遂重案，犯案後逃逸並在國道上遭車撞重傷。

29日上午約8時，大雅區龍善二街公園前驚傳持刀攻擊事件，63歲李姓土風舞女師與35歲張姓男子疑因噪音糾紛發生口角，張男情緒激動突然拔刀連砍李女8刀，主要集中在頸部及上肢，造成傷勢嚴重。李女當場痛苦哀號，民眾見狀立即報警，119救護人員迅速到場，對李女進行現場壓迫止血及急救處置，爭取寶貴時間將她送往中港澄清醫院。

院方表示李女經緊急清創與縫合手術後，已轉入加護病房觀察，生命徵象穩定，意識清楚，暫時無生命危險，但因傷及骨盆及頸部附近組織，仍需持續觀察及後續復健。醫護團隊感謝第一時間到場的119救護人員與社區民眾協助。

張男在犯案後並未停手徒步逃離現場，途中走上國道，意圖不明，卻遭行經車輛撞擊，造成雙腿骨折及全身多處挫傷，國道一度出現嚴重回堵。張男隨即被送往台中榮總醫院治療，醫師表示目前意識清醒、生命徵象穩定，待全身傷勢評估後將進行手術治療。

警方調查張男曾於2023年種植火麻並販售，被北市大安分局依毒品罪起訴，判刑5年6個月，案件經最高法院駁回上訴後確定。張男原訂29日上午8時50分報到台中地檢署發監執行刑期，但他在報到前約50分鐘即犯下殺人未遂案件，顯示犯案時已有預謀或情緒失控。

社區民眾表示，該公園平日常有老人及學生出入，案發突然，令人震驚與不安。警方提醒，將持續追查張男的犯案動機及可能涉及的其他法律責任，並加強周邊巡邏，以維護居民安全。

