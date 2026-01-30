土風舞師遭8刀瘋砍！35歲憨厚男「種麻」遭判刑積怨：幹大事來「出名」

記者林意筑／台中報導

張男持刀砍土風舞女老師後，逃逸跑上國道闖入車道。（圖／翻攝畫面）

台中市大雅區一名63歲土風舞老師李女，昨（29）日上午前往公園準備教課時，疑似因音樂問題與張男發生口角，未料35歲張男竟持刀瘋砍8刀，事後張男還逃逸跑上國道闖入車道，遭車輛撞擊造成雙腿骨折重傷。據了解，張男曾因種植「火麻」遭判刑，還曾前往法醫高大成的診所諮詢、希望能替他平反冤屈，高大成則以自己「不是植物學家」婉拒，研判張男可能是積怨已久釀悲劇。

張男曾因種植「火麻」遭判刑，還曾向法醫高大成諮詢。（圖／翻攝畫面）

高大成指出，張男聲稱自己有養鸚鵡，在網路購買「火麻」種子後栽種當飼料，不過因在LINE群組賣出3盆、5000元的「火麻」植栽，就被警察以販賣大麻逮捕、判刑，今年1月15日傍晚時張男前往高診所諮詢，希望能為他作證「火麻」不是大麻。

廣告 廣告

高大成表示，「賣毒品的人沒有人會去用毒品，你講這句話是絕對不通的」，因此當場拒絕，並表示自己「不是植物學家」，與張男言談之間，感覺對方不像是反社會人格，「看起來憨厚老實」，但說話顛三倒四，且當時張男的情緒相當憤慨，言語中透露想做件大事來「出名」，沒想到如今竟成為重大社會案件凶嫌，研判張男可能是積怨已久，才會釀成悲劇。

更多三立新聞網報導

魂斷台64！頂大學霸男遭「4車輾屍」 高大成點出致命傷：這台車血最多

台中學霸女警喊遭霸凌！分局揭「收驚」真相：分隊長心疼她⋯送佛珠安撫

逢甲商圈藏同志天堂！3帥警潛入「脫到剩內褲」當臥底 又見多人運動場

女警嗆殺盧秀燕遭押！父控女兒遭霸凌致病 偵查隊長秀公文：她稱我親屬

