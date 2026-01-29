中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導

台中大雅區有惡徒當街砍人！上午八點多左右，一名婦人在三和公園遭人持刀攻擊，頸部留下10公分刀傷，據了解傷者是土風舞班班長，附近民眾透露，附近有年輕人時常會來將音樂切掉，懷疑衝突與此有關，而嫌犯犯案後，竟然跑上國道遭撞骨折，已經被警方逮捕，犯案動機有待釐清。





土風舞老師遭割頸流血 嫌犯逃逸上國道被撞

土風舞老師遭割頸流血 頸部留10公分刀傷(圖/民視新聞)









婦人將機車停在公園，疑似和男子起了爭執，雙方比手畫腳交談，情緒相當激動，下一秒男子左右張望，從口袋掏出刀子，一刀就往婦人脖子攻擊，婦人倒在地上不斷掙扎，男子卻殺紅了眼，持續行兇，婦人起身想逃，男子還窮追不捨，最後婦人拼命跑到附近工廠求救。

廣告 廣告





土風舞老師遭割頸流血 嫌犯逃逸上國道被撞

李姓婦人是社區土風舞班班長 之前就曾因為音樂問題遭到檢舉(圖/民視新聞)









案發地點，留下斑斑血跡，婦人因為倉皇逃命，鞋子跟帽子還留在現場，事發就在台中市大雅區龍善二街，63歲李姓婦人，頸部留下10公分刀傷，左臂、背部、額頭也被攻擊，全身共有八處刀傷，意識清楚，據了解李姓婦人，是社區土風舞班班長，之前就曾因為音樂問題，遭到檢舉。





土風舞老師遭割頸流血 嫌犯逃逸上國道被撞

持刀傷人的犯嫌犯案後徒步走上國道 遭到小客車撞擊雙腿骨折(圖/翻攝網路)









而最詭異的是，持刀傷人的犯嫌，八點多犯案後逃逸，竟然徒步走上國道，九點多在國1北上大雅路段，遭到小客車撞擊，雙腿骨折，只見他躺在地上，無法動彈，就怕再次發生追撞，警方趕緊在現場擺設三角錐警戒，將人送往醫院救治，犯案動機，還有待警方調查釐清。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：土風舞老師遭割頸流血 嫌犯逃逸上國道被撞

更多民視新聞報導

最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫

台中大雅傳砍人案！6旬婦頸部「10公分刀傷」送醫 警全力追緝中

沒機票門票可買高鐵票！台中推千吋螢幕直播派對加全球唯一經典賽巨型棒球

