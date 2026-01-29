中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導

台中有惡徒當街砍人！29日上午八點多左右，大雅區三和公園，有名婦人遭人持刀攻擊，頸部留下10公分刀傷，據了解傷者是土風舞班的班長，雙方並不熟識，但當地里長透露，附近有年輕人常常檢舉噪音問題，婦人先前就曾被勒脖攻擊，而持刀犯嫌逃逸後被車撞傷，因此落網，犯案動機有待釐清。





土風舞老師遭砍"全身8處刀傷" 頸部傷口深插管治療(圖/民眾提供)









婦人將機車停在公園，和男子起了爭執，雙方比手畫腳，情緒越來越激動，下一秒男子左右張望，從口袋掏出刀子，一刀就往婦人脖子攻擊，婦人痛的當場倒地，男子卻像殺紅了眼，持續朝他猛刺，婦人起身想逃，男子還窮追不捨，似乎就是想致人於死，最後婦人跑到50公尺外的工廠求救，才逃過一劫。

李姓婦人是社區土風舞老師 當地里長透露附近一名年輕人常常檢舉社區噪音問題(圖/民視新聞)









遭砍的63歲李姓婦人，頸部留下10公分刀傷，左臂、背部、額頭也被攻擊，全身共有八處刀傷，李姓婦人，是社區土風舞老師，社群媒體上，留下不少，她帶著土風舞班表演的影片，只見她站在隊伍c位，舞步靈活，活力滿滿帶領隊伍。據了解李姓婦人早上七點多，都會到這處公園練舞，持續20幾年，當地里長透露，附近一名年輕人常常檢舉社區噪音問題，婦人先前還曾被勒脖攻擊，不排除就是兇嫌所為。





李姓婦人到公園準備練舞卻遭持刀攻擊 而動手犯嫌已經落網(圖/民視新聞)









李姓婦人，一如往常到公園準備練舞，沒想到卻遭持刀攻擊，而動手犯嫌，已經落網，犯案動機，有待警方釐清。





