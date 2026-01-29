土風舞老師遭砍8刀！ 插管搶救 凶嫌逃國道遭撞

張姓凶嫌。（圖／東森新聞）





早上8點，台中大雅區三和公園爆發砍人案，一名63歲李姓土風舞老師遭到一名張姓凶嫌持刀攻擊，朝她的頭部跟頸部猛砍，甚至還二度追砍老師，導致她的身上有8處刀傷，其中頸部有10公分刀傷，被送醫插管搶救。至於張姓凶嫌砍完人後徒步逃逸，一路跑到3公里外，闖入國道1號被車追撞，導致他的兩腳骨折，事後也被送醫救治。警方在他身上查扣兩把瑞士刀，但是否是行凶刀具還要再釐清。

籃球場外，婦人跟男子本來只是在對談，結果男的突然拿出刀子，先朝她頭頸部位猛刺，婦人當場倒地，但男的還不放過她，連續攻擊，砍到婦人無力反擊。沒想到男子已經轉身要走，結果看到婦人起身，他再度追上前二度攻擊，這時也嚇得婦人狂奔逃命。

廣告 廣告

目擊民眾：「我們都叫她盡量不要講話，怕她血流太多，她還是一直講。」

附近民眾：「他們說老師被人砍，砍到血流這麼多。」

一大早竟然爆發砍人案，時間在早上8點6分，台中大雅區三和公園。被砍的是63歲李姓婦人，常在社區教土風舞，她跟一名男子對話，兩個人對談原本還沒異狀，結果肢體動作越來越大，男子突然就拿出預藏的刀子，瘋狂對李老師攻擊，疑似朝她猛砍至少8刀，婦人血流如注，往公園後方逃命。

當時這名張姓嫌犯持刀攻擊李姓婦人，而他砍完人之後，第一時間並沒有回家，而是往那邊靠近國道的方向去逃逸，結果他一路逃到3公里外，竟然會出現在國道上面，現在懷疑他很有可能就是從國道旁邊的邊坡樓梯爬上去，闖到國道上，再被車擦撞。

張姓凶嫌躺在國道上，因為被轎車追撞，兩腳骨折再也逃不了，警方在他身上查扣兩把瑞士刀。還原犯案路線，他先是在三和公園砍人犯案，接著一路逃往國道方向，最後闖入國1北上中清路交流道，被車追撞，兩地相差3公里，懷疑沿路找階梯或邊坡，為的就是衝進國道。

大雅分局副分局長洪嘉臨：「（凶嫌）遂持刀攻擊，並隨即逃離現場，被害人頸部創傷，經送往醫院急救目前意識清楚，尚無生命危險。」

據了解，早上李姓土風舞老師騎車到三和公園，準備帶班跳舞，結果男子突然跑來找她，毫無預警拿刀攻擊，導致李老師傷勢嚴重插管開刀。而張姓凶嫌預謀式犯案，還先在個人社群公告，跟台北捷運事件張文手法極為相似。究竟是針對土風舞老師長期積怨，還是隨機亂砍，詳細犯案動機，警方還要調查釐清。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／基隆公墓凶殺案 1人遭砍傷送醫

新／6旬男酒醉賭博不滿輸錢！疑遭詐賭砍人洩憤

合夥投資為300萬鬧翻 男持斧監視器前砍友

