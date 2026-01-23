即時中心／温芸萱報導

澎湖土魠魚進入捕撈旺季，海巡署金馬澎分署昨（22）日強化雷達與艦艇部署，在七美、東吉海域加強巡弋。下午偵獲多艘未開AIS不明船隻，查證為中國籍漁船越界作業，且加裝鐵桿阻撓登檢。當時海象惡劣、浪高達3至4公尺，海巡仍強勢廣播驅離，至晚間共驅離5艘，並持續擴大監控，守護漁民權益與作業安全。

近期正值澎湖地區有「白金魚」之稱的土魠魚捕撈旺季，海上作業頻繁。海巡署金馬澎分署因應漁汛，昨（22）日提前部署警戒能量，強化雷達偵蒐及艦艇前推巡弋，並協調艦隊分署苗栗艦進駐七美周邊重點海域，全力維護我國漁民作業安全與權益。

海巡指出，昨日下午2時55分，第十三（澎湖）巡防區東吉雷達站，於東吉嶼南方海域偵獲數艘未開啟AIS（船舶自動識別系統）的不明船隻，研判有越界疑慮，隨即增派第八（澎湖）海巡PP-10087巡防艇前往查處。經現場蒐證確認，為中國籍漁船違規進入我國海域作業。

查處過程中，越界漁船船舷兩側加裝鐵桿，企圖阻擋登檢，且當時海象惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高約3至4公尺。海巡艦艇無畏風浪，持續以廣播強勢驅離，截至晚間9時，已成功驅離5艘中國漁船。苗栗艦目前仍在七美海域加強巡弋與雷達監控，防範越界情事再度發生。

原文出處：快新聞／土魠魚捕撈旺季！中國漁船又越界 海巡署強勢驅離

