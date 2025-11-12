土C-130墜機20人罹難！水平旋轉畫面驚悚

▲土耳其一架C-130軍用運輸機於當地時間11日下午5點左右墜毀在喬治亞邊境，機上20人全數罹難。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 土耳其一架C-130軍用運輸機於當地時間11日下午5點左右，在喬治亞與亞塞拜然的邊境墜毀。土耳其國防部稍早證實，機上20名人員全數罹難，但並未透露墜機原因，從畫面可看到飛機墜機前呈現水平旋轉；專家告訴外媒，土耳其的C-130軍用運輸機機型較為老舊。

根據路透與法新社報導，土耳其國防部長古樂（Yasar Guler）12日證實，C-130軍用運輸機墜毀在喬治亞，造成 20 名土耳其士兵及機組員身亡，飛機的碎片散落在草坡上。

古樂在社群平台X上發文悼念罹難者，「我們英勇的同袍，在從亞塞拜然返航的C-130軍用運輸機墜毀，已於2025年11月11日殉職」，但他並未說明墜機原因。土耳其與喬治亞當局則在事故現場展開調查。

喬治亞內政部已證實，飛機墜毀地點位於東部的西格納吉（Sighnaghi）地區，距離喬治亞與亞塞拜然的邊境約5公里。

來自亞塞拜然邊境附近的現場畫面顯示，在燒毀的機身周圍區域有救護車、消防車和軍用車輛，搜救隊正在現場進行搜索。社群媒體上流傳的畫面則顯示，這架飛機在空中解體，然後呈現水平旋轉，一路向下墜毀地面，燃起熊熊大火。

C-130「大力士」運輸機在全球各國空軍之中廣泛使用，是一款四引擎渦輪螺旋槳軍用運輸機，能夠在未整備的跑道上起降，可進行貨物、部隊和裝備運輸、空降突擊和偵察任務，使其成為許多軍隊的主力戰術運輸機。

一些分析人士告訴路透，由影片和影像顯示，飛機在飛行途中解體，儘管C-130飛機安全性夠高，但土耳其的C-130機隊已經老舊，需要更新。FlightRadar24 和兩名土耳其國防分析師表示，墜毀的飛機機齡將近 57 年，於 2010 年加入土耳其空軍。

曾在美國空軍任職的C-130機型研究專家菲利普斯(Jarrod Phillips)表示，「畫面顯示，飛機尾部在飛行中分離，燃油從翼尖閥門噴出，這代表機組人員可能正在倒燃油以進行緊急著陸」。

上個月土耳其國防部才宣布與英國達成協議，採購12架C-130J運輸機。這些飛機將在英國進行維護和現代化改造，之後將開始為土耳其服役。

