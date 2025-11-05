圤智雨指娃娃台北私約黃明志 曝對話截圖酸：別把自己當成受害者

【緯來新聞網】31歲的台灣網紅謝侑芯不久前在馬來西亞驟然身亡，消息震驚外界。馬國警方11月4日宣布，原先列為猝死的案情，現已轉為謀殺案處理。當時與謝同處飯店房內的馬來西亞歌手黃明志，成為案件焦點人物。

圤智雨指娃娃台北私約黃明志。（圖／翻攝自黃明志、圤智雨FB）

謝侑芯的死引發社會各界持續關注，與此同時，成人影片女星翁雨澄（藝名娃娃）在社群平台Threads發文，透露今年3月曾被邀請前往馬來西亞進行一趟「神秘旅行」，並強調「所有違禁品都是當地對方提供」。由於言論時機敏感，讓不少網友猜測對象是否與黃明志有關。

廣告 廣告

娃娃指被黃明志約過。（圖／翻攝Threads）

不久後，網紅推手圤智雨加入話題，表示自己掌握娃娃與黃明志之間的對話內容，直指雙方曾有私下互動。他於11月5日公布兩人過往在台北私約的通訊截圖，強調「別再說沒有證據了，鐵證如圖」，直指事件非空穴來風。



對於部分輿論聲稱「娃娃好險逃過一劫」，圤智雨嚴正反擊，認為「不要再跟我說，娃娃好險好險，她根本是，還會傳私密照誘惑黃明志的人」，並直言「請不要把自己當成受害者」。言論一出，再度掀起熱議。



同一天凌晨1點10分，根據《中國報》報導，黃明志終於現身吉隆坡金馬警區總部。他身著灰衣黑褲，頭戴灰帽並配戴黑色口罩，並由律師鄭清豐與其他人陪同進入警局。據報導，同行者共6人分乘3輛車抵達，最終僅3人陪同入內。



約1小時後，鄭清豐與另外兩人步出警局，對媒體詢問未作回應。鄭律師僅透露，黃明志目前狀況良好，將在拘留所內留宿一晚，等候警方後續行動安排。馬國警方則說，將向法院申請延扣黃明志7天以便深入調查。



★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

更多緯來新聞網報導

林柏宏才宣布進軍韓國 超逼人自律行為全揭露

金鐘60紅毯／陶晶瑩攜兒壓軸登場 母子同框成亮點