圤智雨曝黃明志長年主動私訊搭訕！還常辦多人趴

記者／綜合報導

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞離世，而大馬歌手黃明志捲入命案，AV導演圤智雨表示，對於黃明志用藥和約辣模表示不意外，因為早在2021年就知道黃明志會主動私訊邀約，謝侑芯的好友「雪碧」日前被網友質疑，是他介紹謝侑芯去馬來西亞等諸多謠言，她也對外否認。

網紅圤志雨。

網紅雪碧；「就很天真，很大喇喇，對任何人沒有任何心機。（謝侑芯）真的被綁架，我還可以拿一筆贖金，把她贖回來，可是人都已經沒了」

網紅雪碧否認當仲介讓謝侑芯出國伴遊，強調與黃明志只是普通朋友，20日與謝侑芯就有傳訊，27日才得知失聯。

廣告 廣告

網紅雪碧：「她其實滿有錢的，還比我有錢，她有需要鋌而走險做這個嗎？你不能因為她拍的影片（露骨），不能以偏概全。」

網紅雪碧。

駁斥圤智雨的說法，強調謝侑芯完全不喝酒，只是偶爾會陪她去牛郎店消費，要圤智雨不能以偏概全。但圤智雨透露，早就知道黃明志會私下主動私訊邀約女網紅。

網紅圤智雨：「大部分來講是用自己的知名度，然後私訊，就比如說ig私訊比較多，起初我第一次知道的時候，是從女優娃娃的一個對話裡面知道的。」

女優娃娃2021年與黃明志對話

因女優娃娃翁雨澄日前控訴，曾遭黃明志要求嘗試「那些東西」，圤智雨秀出對話指出，2021年黃明志已經有女友，2人還約在某旅館209號房，要娃娃不要假裝當受害者。

女優娃娃控訴。

網紅圤智雨：「他（黃明志）時常舉辦所謂的多人的party，這種狀況的話，需要吃藥助興，我相信是有可能的。」

黃明志用藥狀況仍在調查，但不只娃娃，網紅MIGA也發文，曾在9月收到黃明志邀約，曝光黃明志的一系列話術，包括單獨相處談合作和出國面試機會，而是試探界線的手段。

網紅MIGA也曾受到邀約。

網紅圤智雨：「大部分的人會因為他是黃明志的關係，所以會覺得說黃明志耶，然後主動邀約，所以我很願意跟他聊聊看，會不會有這個機會出現在他的mv。」

黃明志邀約女網紅恐怕行之有年，謝侑芯在異鄉離世，至今仍疑雲重重，真相究竟為何？家屬親友等著交代。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高

墨西哥女總統「當眾被強吻、襲胸」 隨扈竟一旁滑手機！離譜畫面曝

粿粿、王子「為何不付1200萬」？網分析原因：吃定范姜彥豐沒能耐

交保後笑著離開！太子集團「CEO爆乳特助」遭起底 自爆曾處理特殊任務

