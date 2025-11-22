圤智雨自曝「害了賓賓哥的10件事」 直言：他會走到今天90%是我害的
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
被譽為「公益網紅」的TikTok直播主賓賓哥（江建樺）近日爭議不斷，不僅捲入違法勸募風波，日前還因擅自在台中某校園開直播再度遭到炎上，市長盧秀燕也痛批行為「太白目」、市府未來永不錄用。而賓賓哥先前曾往新北地院控告網紅推手圤智雨，對此，圤智雨昨（21日）以「我害了賓賓哥的10件事」為題發文，列出賓賓哥的10項爭議事件，並直言「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的；希望你繼續討厭我」。
賓賓哥本月10日向新北地院提出告訴，控訴圤智雨和多名主播聯手以「反對公益直播」的旗號，對他進行了長達半年的攻擊，還捏造手上持有他不雅影片證據，意圖勒索他高達七位數鉅款。未料，魔術師王元照19日受邀前往台中某國中生涯講座時，賓賓哥以「神秘嘉賓」身分出席，竟未經校方同意擅自直播，此舉引發校方不滿，台中市長盧秀燕也批評其行為「太白目」，宣布市府未來「永不錄用」兩人。
面對賓賓哥的指控，圤智雨先前曾揚言「有一天會公開證據」，他昨天也在Threads以「我害了賓賓哥的10件事」為題發文，列出賓賓哥的10項爭議事件，包括「亞東醫院開直播，沒有醫生執照違反醫療法」、「違法販賣吸鼻器，違反藥事法」、「他在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒馬賽克保護」等，文末更直呼「我只能說不好意思，真的是我害你的，希望你繼續討厭我」。
以下為圤智雨Threads全文：
《我害了賓賓哥的十件事》
賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的
到底我做了哪一些事讓此人淪落到今天
1：亞東醫院開直播，沒有醫生執照違反醫療法《新聞我做的》
2：違法販賣吸鼻器，違反藥事法《新聞我做的》
3：他在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光《新聞我做的》
4：內政部警政署邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉《被打臉的第二次是我做的》
5：古曼童不會降駕，賓賓哥沒有阿贊資格《這個新聞我做的》
6：花蓮賑災事件盜圖《新聞不是我做的，但事件網址是我給記者看的》
7：賓賓哥公益人設翻車！直播還原「鬧翻AJ哥」始末《這個新聞我做的》
8：賓賓哥爭議再+1！涉打白髮老翁影片曝光 對員工下「封口令」 《這個新聞我做的》
9：賓賓哥違反公益勸募條例，收取捐廟金《這個新聞我做的》
10：賓賓哥做公益音檔喊「弄死她們」 受害者漢娜傻眼怒發聲！《這個新聞我做的》
如果我還把專訪聯訪也算進來的話
以及沒上新聞但是有破壞力的Podcast也算進來
我只能說不好意思
真的是我害你的
希望你繼續討厭我
