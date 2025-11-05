在三國當中「最能忍的四個人」，第一個終成霸業，最後一個讓人心疼

大陸中心／唐家興報導

三國這個動盪時代，湧現了許多卓越的人才，這些人在政治、軍事、外交等方面都發揮了極其重要的作用。然而，光是擁有才幹是不夠的，要想在這混亂的時代成就大業，還需要具備另一種特質-忍耐；縱觀歷史可以知道，真正能撐到最後的人，往往不是最會打仗、也不是最會謀略的，而是最能忍耐的。三國歷史告訴我們，忍耐，是在亂世中活下來、活得更久、甚至逆風翻盤的唯一武器。

忍到最後的人，才有資格談大業

三國橫跨東漢末年到西晉建立，魏、蜀、吳三足鼎立局勢撐起百年動盪。戰亂頻仍、君主多疑，稍有不慎便會身首異處。在這樣的環境下，許多人才雖能力出眾，卻因缺乏耐性而英年早逝；也有人靠著一口氣、一路忍下去，等到時機成熟才一舉翻身。以下這四人，就是在亂世裡，把「忍」當成生存與成名的利器。

司馬懿：隱忍數十年，終於奪下天下

在三國的權力棋局裡，司馬懿無疑是最深藏不露的那一位。司馬懿早年投效曹操，但曹操的多疑與狠辣眾所皆知，部下稍有異心便難以善終。司馬懿在這樣高壓環境中，不僅沒有出錯，還一路熬過了曹操、曹丕、曹叡三朝君主。

司馬懿知道時機未到，因此選擇忍耐、沉默、韜光養晦。一旦機會來臨，他便雷霆出手，奪取魏國軍政大權。最終，司馬家族在他奠定的基礎上建立晉朝，完成了跨世紀的大一統。他能成為天下贏家，靠的不是運氣，而是「忍人所不能忍」。

司馬懿知道時機未到，因此選擇忍耐、沉默、韜光養晦。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

劉備：隱忍與理想共存的草根皇者

若說司馬懿是深藏不露的權謀者，那劉備就是最能忍辱負重的理想家。劉備出身貧寒，初期勢力微弱，手中只有關羽、張飛、趙雲等義氣之士，資源有限到連立足都難。他心懷「匡扶漢室」的大志，卻始終清楚：理想不能太快說出口。

他曾寄身袁紹，又投靠曹操、劉表，甚至一度四處逃亡。但不論遭遇多少羞辱，他都沒有放棄自己的使命：等待時機、累積人才。最終，劉備在荊州崛起、入蜀建立蜀漢，完成了他長久以來的志業。他能在三國中立足，不是靠天命，而是靠「撐下來」。

劉備是最能忍辱負重的理想家。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

劉協：傀儡皇帝的無聲忍耐

如果說忍是為了成大業，那麼劉協的忍，就是為了活命。作為漢獻帝，他名義上擁有天下，但實際上從即位那刻起，就被董卓、李傕、郭汜、曹操等強權挾持。他比任何人更明白，一旦說錯一句話，就可能步上歷代亡國之君的後塵。

劉協在曹操身邊小心翼翼地活著，不主動、不反抗也不表態。他知道，只要不挑釁權臣，就還能多活一天。他的一生雖然悲涼，但正因極度隱忍，他才能在腥風血雨的三國權鬥中活得比多數人更久。

貂蟬：紅顏薄命的忍者，終成悲劇

在三國所有形象鮮明的人物中，貂蟬的忍最讓人心疼。她從年少便成為政治棋子，被迫被送入董卓身邊。董卓殘暴、陰狠，稍有不順眼便可能下殺手，但貂蟬卻在這樣的恐懼環境下，隱忍多年，只為等待反制的機會。

董卓殘暴、陰狠，貂蟬卻在這樣的恐懼環境下，隱忍多年。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

貂蟬設計離間董卓與呂布，最終借呂布之手除掉董卓。但在權謀夾縫中求生的她，最終也難逃紅顏薄命的下場。貂蟬的忍耐，是悲劇性的，卻也彰顯了她的堅毅與智慧。

結語：亂世成敗，忍耐決定高度

從司馬懿的野心，到劉備的理想；從劉協的求生，到貂蟬的悲情。這四個人讓我們看到：在三國，能力能讓人閃耀，但忍耐才讓人活得久，也活得更遠。他們的人生軌跡不同，但都靠一種共同的力量-忍，成就了他們在歷史中的位置。

