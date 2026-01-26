在上海買橘子、避談H200 黃仁勳今到北京 H200入華進度明朗化在即？

黃仁勳上週末出現在上海的菜市場，買了6大箱橘子，在尾牙時一一發送給員工。（圖／翻攝自網路）

黃仁勳上週五展開一年一度的中國分公司尾牙行程，繼上週六與輝達上海員工尾牙同歡後，根據中國媒體報導，今日黃仁勳已經來到北京。先前外電傳出，中國監管單位已經原則上同意包括阿里巴巴在內的中國大型企業採購輝達H200，但時間表、相關配套都還未出爐，業界推測，隨著黃仁勳人已經到北京，本週或有機會聽到更多與H200入華相關的好消息。

根據中國媒體報導，黃仁勳已經在1月23日抵達上海，並前往輝達上海分公司的新辦公大樓，與員工面對面開大會，並於1月24日晚間參加輝達上海分公司的尾牙趴後，26日已經現身在北京。

但或許因為現在正是H200能不能順利進入中國市場的關鍵時刻，黃仁勳2026年的上海行似乎比去年低調，除了去市場大買六箱柑橘，在尾牙趴中每個員工發一個，祝福員工來年大吉大利，還給市場的賣水果阿姨一個親筆簽名、內含600元人民幣的紅包之外，黃仁勳完全不接受當地媒體採訪，而黃仁勳與上海員工舉行的面對面員工大會，不論是員工、還是黃仁勳本人，也都絕口不提輝達H200相關之事。

正當黃仁勳私人飛機降落在上海之際，外電傳出，中國的監管單位已經原則上同意包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動在內的中國超大型網際網路企業採購輝達H200，但書是批鼓勵企業購買一定比例的國產晶片，目前尚未設定明確購買一個H200要搭配多少國產晶片，以及輝達何時可以開始交貨給中國客戶。

不過，隨著黃仁勳行程已經來到北京，黃仁勳與中國政府監管單位會面、洽談與H200入華相關事宜的可能性升高，也讓業界認為，或許這幾天有機會看到更多與H200入華相關的好消息。



