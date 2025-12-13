「在不瘋狂」前成員亞亞升格當媽！可愛母子合照曝光

「在不瘋狂就等死」前成員亞亞日前宣布懷孕喜訊，並公開胎兒性別，如今順利產子。（圖／翻攝自IG@yayaaniki546）





網紅團體「在不瘋狂就等死」前成員亞亞（鄭羽凡）今年6月宣布結婚喜訊，並透露已懷孕，後續也在派對中公開胎兒性別為男。今（13）日亞亞在社群平台分享寶寶出生的喜悅，PO出母子合照並感性寫下「終於見面了，我最熟悉的陌生人」。

「在不瘋狂就等死」是由台灣素人組成的短片創作團體，成立於2014年，以搞笑有趣的短片爆紅，多位網紅也因此爆紅，亞亞即為其中一員。亞亞近日在Instagram宣布平安生下兒子「阿布」，並感謝丈夫在孕期全力支持，誇讚他是「神隊友」，另外也提到謝謝醫師的細心照護，她感慨表示：「孕育生命真的不容易」。

亞亞在文中提到，自己在孕期感到非常幸運，期間遇到許多友善的陌生人。她舉例，餐廳會主動提供靠枕，其他客人也送上招待餐券，就連搭計程車或在水果攤購買水果時，司機與老闆娘都格外關心她，給予貼心照顧，讓她覺得自己是個幸福的媽媽。

事實上，自亞亞宣布懷孕以來，她經常在社群媒體分享孕期近況。她坦言，整個孕程充滿挑戰，形容自己一路上「步步驚心」。從孕初期出現輕微出血，到孕中期一次帶狗散步稍遠回家後又有出血，再到孕晚期即便只是簡單散步也出現褐色分泌物，讓她不禁自嘲自己體質相當脆弱。

貼文發出後，許多網友及好友也紛紛送上祝福，「恭喜！歡迎阿布～」、「恭喜！辛苦了」、「Omg！！」、「太恭喜了！！超可愛！」、「恭喜～喜獲麟兒」、「恭喜，射手座這麼活潑，以後可以帶我出去玩」。



