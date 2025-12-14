「在不瘋狂」女星順產升格當媽！兒子白嫩臉蛋首曝光：終於見面了

娛樂中心／蔡佩伶報導

亞亞平安生下兒子。（圖／翻攝自亞亞IG）

女星亞亞（鄭羽凡）曾為團體「在不瘋狂就等死」的成員，近來她雙喜臨門，同時公布婚訊以及懷孕喜訊，昨（13日）她證實平安順產，並曬出跟寶貝兒子的合照，感慨表示︰「終於見面了，我最熟悉的陌生人」。

亞亞產後坦言「孕育生命不是一件容易的事」，表示懷孕期間最感謝的神隊友便是老公，還有婦產科醫生的照顧，然而，亞亞透露在懷孕過程中，除了親友的關心，就連陌生人的態度都相當友善，包括餐廳用餐會主動拿靠枕給她，亦或是招待餐卷等等，種種一切都讓她感覺自己是個「幸福媽咪」。

如今，亞亞順利生下兒子，她也在第一時間向粉絲們分享喜悅，還首度曝光一家三口的幸福合照，開心歡迎兒子登入地球，消息曝光後，不少網友也湧入留言道賀，「恭喜新手媽媽」、「恭喜，喜獲麟兒」。

亞亞懷孕期間也常分享生活。（圖／翻攝自亞亞IG）

