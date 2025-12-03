在中壢龍岡設靶場？軍方稱初估階段 里民反對轟：怎不蓋你家旁邊

國防部原計畫要在桃園中壢龍岡地區設建「輕兵器室內靶場」，但地方居民強力表達反對立場。第六軍團指揮部今（3）晚在舉行說明會，向地方鄉親說明全案規劃內容並聽取意見。六軍團表示，本案目前僅處於初步評估階段，尚未進行任何施工工項，且從未列入彈藥庫設置，籲請各界切勿誤解或揣測。至於當地里長和里民們，全都表態反對在當地設置靶場。

六軍團3日晚間在中壢區龍江市民活動中心舉行「龍昌訓場新建工程說明會」。（圖／中天新聞）

六軍團今晚在中壢區龍江市民活動中心，辦理「龍昌訓場新建工程說明會」，向地方鄉親說明全案規劃內容並聽取意見。

六軍團指出，因應部隊實彈射擊訓練所需，方於龍昌訓場評估新建「輕兵器室內射擊訓練場」之可行性；全案規劃採全封閉式設計，除可滿足全天候訓練運用，並改善傳統靶場的危安風險與噪音問題。惟本案目前僅處於初步評估階段，尚未進行任何施工工項，且從未列入彈藥庫設置，籲請各界切勿誤解或揣測。

軍方向當地里民說明情況。（圖／中天新聞）

六軍團強調，所有規劃係依法定程序辦理，並持續與地方溝通，里民的意見更是整體評估中重要的一環，所提建議亦將列入後續研析，作為政策研擬的重要依據。六軍團將持續秉持開放、透明、負責的態度，尋求兼顧國防安全與社區需求的處理方案。

當地龍岡里里長吳淑情堅決表達反對立場。（圖／中天新聞）

說明會過程中，中壢龍岡里里長吳淑情提到，11月4日一共有20多位里長、以及7、8位民意代表，到了桃園市議會向市長張善政陳情這件事，當時她就表達，無論靶場是在室內還是室外，她堅決反對。

龍岡地區6個里提出陳情書反對設置輕兵器室內靶場。（圖／中天新聞）

吳淑情不客氣地說，民主時代絕對不是你們想做什麼就做什麼，如果你有公開透明，就不用如此勞師動眾，浪費大家時間。她呼籲國防部中止評估規劃，我們要的是安居樂業，不要破壞大龍岡地區居民的原有生活。

里民開嗆並質疑為何不選在偏遠地區而是要在人口密集區。（圖／中天新聞）

此外，現場民眾也提出不少問題質疑軍方。有里民就問，「你們官方在拜會，有沒有經過當地居民同意？」尤其在這人口密集的區域蓋靶場，怎麼不蓋在你家附近？這件事到底決定了沒有？為什麼選址選在這個地方？怎麼不去選地點偏遠的區域？甚至還有民眾指出，這個靶場就在他們家附近50公尺，「所以我和我們當地所有里民都堅決反對」。

