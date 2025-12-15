在中日企爆出走潮! SONY突然撤出廣東 惠州逾3萬工人瞬間丟工作

國際科技龍頭索尼（Sony）位於廣東惠州的主要工廠昨（14）日突然宣布撤出中國。 圖：翻攝自 微博

[Newtalk新聞] 跨國企業「撤離潮」再次衝擊中國就業市場。繼日企中山佳能關閉工廠後，國際科技龍頭索尼（Sony）位於廣東惠州的主要工廠昨（14）日突然宣布撤出中國，這一決定不僅讓超過三萬名員工瞬間失去工作，更象徵著三萬個家庭的經濟收入來源中斷，預計將重創惠州當地的產業生態與民生。

據 X 帳號「MR.486」和「Stanley」等消息人士指出，索尼惠州廠的撤離，絕非單一企業事件。三萬多名員工的失業，將會讓當地一整條依賴工廠人流的商業街慢慢熄燈，包括周邊的餐廳、房屋出租、商店、物流公司以及中下游配套工廠，都將一同失血。若加上上下游相關的中小企業，預計流失的工作機會將高達四萬個，真正的損失難以估計。

對於數萬名普通基層員工和他們的家庭來說，這意味著「工作沒了，生活斷了，選擇變少了」。「Stanley」感嘆，在時代轉彎的時候，最先被甩下車的，永遠是最沉默的那群人。

中山佳能工廠關閉。 圖 : 翻攝自中山佳能官網

反觀先前另一日本品牌中山佳能（Canon）在撤離時，對員工提供的優渥補償金在網路社群中引發討論。據 X 帳號「IngWeilai」爆料，佳能員工當時領到的補償金極高，連清潔人員都領到了三十萬元人民幣，公司還加碼送上春節紅包與回家路費，並為員工開立推薦信。

當時，許多佳能員工甚至自發在工廠門口排隊為董事長獻花，也有 300 多名員工特地跑到機場送別中國區總裁小澤秀樹，害得班機延遲 18 分鐘才能起飛，對比中國本地企業，網友們也紛紛誇讚「良心外企」。

