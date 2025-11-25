在中日緊張時刻率青年團訪日 黃國昌：台灣不該做衝突引信應是和諧的橋樑

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（25）日率民眾黨青年團出訪日本，進行為期4天的訪問交流，上午在松山機場，黃國昌在行前接受媒體聯訪時表示，此行籌備已久，面對中日關係升溫、對立情勢加劇，身為台灣第二大在野黨領袖，黃國昌強調能理解中日之間存有不同的史觀，有各自不同的民族情感，他呼籲各界切勿激化衝突，應從區域穩定的角度尋求和平對話空間，以及解決衝突的方式，黃國昌強調，台灣不該成為衝突對立的中心或引信，要當區域和諧的平衡點與橋樑。

民眾黨主席黃國昌今率民眾黨青年團訪日。（圖／民眾黨提供）

民眾黨指出，此次民眾黨青年團出訪行程，由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面接觸，亦會透過與青年學子的座談，深入理解台灣青年所關心的就學、就業發展等議題。此外，日本已邁入超高齡社會，台灣應如何推動可長可久的長照保險制度與照顧體系，促進世代共榮，也是身兼黨主席與立法委員的黃國昌此行所關注的重點。

針對近日逐漸升高緊張情勢的中日關係，黃國昌強調，台日向來友好，日本能源更高度仰賴台灣海峽運輸，因此日本對於台灣海峽的安全格外關注，而中國則因為歷史和長年領土爭議，使雙方互信陷入赤字，如今因為台灣議題導致對立升溫，民眾黨主席黃國昌呼籲各界發言應冷靜，切勿刻意激化彼此矛盾，並強調台灣不應該成為衝突的中心或引信，應該成為和諧的平衡點與橋樑。

黃國昌進一步表示，區域要安全、台灣才能安全，而台灣民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。

陳宥丞表示，台北市議會長期與日本各層級官員及議員保持互動，幾乎每個月都有日本參訪團來訪，民眾黨議員上任後也將過去赴日參訪的經驗，就缺工、缺料與交通治理等議題提出政策，包括行人路權改善、共融停車區等。陳宥丞強調，此次偕青年團出訪，是延續市政層級的交流，希望從考察中思考如何面對台灣的超高齡就業與人工成本問題；而這趟行程並非臨時規劃，民眾黨團隊從半年前就積極準備，青年選拔、實地採點、訪查都逐一完成。陳宥丞指出，即使國際情勢有變化，民眾黨仍認為市政與國際交流不能停，務實負責任地推動城市對話，而不是把國際議題當成政治操作或口號。他表示，此行會以最負責任的態度完成任務，返國後向社會清楚報告成果與下一步規劃，也期盼所有青年團成員平安順利、帶回亮眼成績。



