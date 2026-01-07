台灣少子化、孩子少、長輩多，人口結構改變，老幼的日常營養關鍵，台灣少子化正持續惡化中，今年前10個月，全台只有 90,982 位新生兒，11月新生兒人數更再創單月新低，僅剩 7,946 人，依目前趨勢推估，今年全年新生兒人數，恐怕連 11 萬都難以達到，回頭看過去 5 年的新生兒數據： 2020 年： 16.5 萬 2021 年： 近 15.4 萬 2022 年： 近 13.9 萬 2023 年： 13.5 萬 2024 年： 13.4 萬

也正因為如此，在人口結構快速轉變的情況下，社會更需要重新檢視不同年齡層的健康支持策略，從成長期孩童到高齡長輩，日常營養的穩定與完整，是維持健康與功能狀態，最基礎也最關鍵的一環。

孩童所需日常營養飲食 足夠蛋白質 支撐身高成長與肌肉發育 有助提升體力與修復日常活動消耗 食物來源： 雞蛋、豆腐、雞胸肉 鈣＋維生素 D 幫助骨骼與牙齒正常發育 是身高成長期不可或缺的關鍵營養 食物來源： 牛奶、起司、小魚乾 鐵 參與血紅素生成，影響專注力 缺乏時容易疲倦、學習力下降 食物來源： 紅肉、菠菜、黑芝麻 DHA 支持腦部發育與神經傳導 有助視力發展與學習表現 食物來源： 鮭魚、鯖魚、核桃 蔬菜水果 補充膳食纖維與多種植化素 幫助腸道健康與免疫力建立 食物來源： 花椰菜、番茄、藍莓

高齡者所需日常營養飲食 高品質蛋白質 預防肌少症與肌力流失 有助維持行動力與生活自理能力 食物來源： 雞胸肉、魚肉、黃豆 鈣＋維生素 D 幫助維持骨骼密度與穩定度 降低跌倒與骨折風險 食物來源： 牛奶、優格、黑芝麻 B 群 協助能量代謝與神經系統運作 有助減少疲勞感、維持精神狀態 食物來源： 全穀類、瘦肉、深綠色菜 膳食纖維 促進腸道蠕動，改善便秘問題 有助穩定血糖與膽固醇 食物來源： 地瓜、燕麥、木耳 充足水分 預防脫水與腸道乾燥 有助維持循環與代謝功能 食物來源： 白開水

在勞動人口減少與高齡比例上升的情況下，維持全民健康功能，將成為社會穩定的重要基礎，從日常飲食中，確保關鍵營養素的穩定攝取，是面對人口結構改變，不可忽視的基礎健康策略。

