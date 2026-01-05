在低彩度大地色系下，「Time Flow」以木質、灰泥構築歲月靜好之宅邸

整理｜Eason 圖片來源｜玥境設計、巫佩璇建築師事務所設計團隊



建築不僅是物理結構，更是承載功能、美學、情感與文化價值的載體，它透過虛實的交錯、時間的流動與環境的互動，創造出具備獨特意境與生活質感的「家」和「場所」。玥境設計、巫佩璇建築師事務所設計團隊在設計上思考著重於從建築、空間、環境、感知、互動、使用等複合因素，試圖在複雜的元素中找尋一種純粹與場所本質的平衡，從生活中觀察思考，探索在環境中的更多可能，此作品「Time Flow」，不僅承載著居住者的日常活動，也悄悄記錄著時間的痕跡與心境的轉變，最終獲得2025義大利A’ Design肯定！

作品「Time Flow」

此案為一棟四層樓的住宅，在這個設計案中，設計團隊以「時間的流動」為靈感，將空間視為一座能夠沉澱、緩行、與記憶共處的容器。空間不僅承載著居住者的日常活動，也悄悄記錄著時間的痕跡與心境的轉變。

材料的時間感

選用木質與灰泥為主要材質語彙，並以低彩度的大地色系貫穿整體空間，創造出一種「歲月靜好」的氛圍。木紋的肌理象徵自然年輪的延續，而灰泥牆面則保留了手作的溫度與時間的滲透性，使牆面不再僅是結構的界面，更成為情緒與記憶的投影平面。

光的流動與時間節奏

透過縱向格柵與水平光帶的安排，光影在空間中拉長、斑駁、滲透，宛如日晷般，暗示時間的緩緩流逝。無論是晨光穿越百葉窗的條狀剪影，或是夜間溫潤燈光投射於牆面的柔和層次，皆讓居者與時間對話，身心自然放緩。

生活片段的編織

設計上刻意保留「空白」與「餘白」，客餐廳以開放式姿態形成緊密的場景交互，設計在溫潤的基調中置入帶有刷痕的特殊塗料去搭配深色木色的層次，位於頂層的書房茶室空間，一張三米四的實木長桌貫穿了整個空間的精神中心，天花的層次，展現出空間延伸的張力。時間在這裡不是指針式的推移，而是感知與存在的體驗。

家具與結構共呼應

選擇線條簡潔、工藝細膩的家具，例如Y-Chair、手工木桌、低彩布面沙發，構築一種既現代又具有永恆感的語彙。每件家具不僅是功能性的存在，也象徵著不同階段生活的見證者，如時光座標，標記著家的成長與轉變。

住宅不只是一個居住場所，更是一個能體驗生活詩意與美好時光的載體。韶光荏苒，寶貴的時間讓生活有了更溫柔的理解和感悟，希望空間能夠是溫暖的，深厚與優雅，慢下來的生活方式。

