在偏鄉 看見醫療的光——馬惠明院長榮獲「二零二五台灣健康永續獎－傑出人物獎」 打造智慧永續照護 開創偏鄉醫療新典範

臺大醫院雲林分院馬惠明院長(左三)、台灣永續能源研究基金會簡又新董事長(左四)、考試院許舒翔副院長(右四)。(記者劉春生攝）

▲臺大醫院雲林分院馬惠明院長(左三)、台灣永續能源研究基金會簡又新董事長(左四)、考試院許舒翔副院長(右四)。(記者劉春生攝）

臺大醫院雲林分院院長馬惠明，以其橫跨急診醫學、公共衛生與醫療政策的專業，以及長期深耕中台灣偏鄉醫療的卓越貢獻，榮獲「二零二五台灣健康永續獎－傑出人物獎」的殊榮。此獎項肯定他帶領團隊推動智慧醫療、全人照護與區域聯防等創新實踐，為偏鄉打造更具韌性與永續性的健康體系。

自二零一七年起擔任副院長、二零二二年升任院長以來，馬院長以「嘉南平原醫療燈塔」為願景、「創新醫療基地」為藍圖，推動雲林分院在急重症救護、智慧醫療與高齡長照上全面升級。面對高齡化與急重症資源有限的挑戰，他整合台大醫院雲林分院與成大醫院斗六分院資源，啟動「雙星計畫」，建立跨院聯防與分流轉診模式；疫情期間更攜手雲林六大醫院，成立兒童「六星共照」網絡，守住疫情。他打造「安心雲林e院聯防」及「醫消聯防」系統，確保急重症病患能在最短時間獲得最佳照護。

廣告 廣告

在全人與高齡照護方面，馬院長倡導「全人、全家、全隊、全程、全心、全社區」理念，提升在宅善終比例至七十四.四%；設立雲嘉地區首座罕病中心，服務超過一百五十個家庭；並與國衛院合作「HIHOPE十全計畫」，以十大健康指標推動資源不足地區社區長者的健康促進與預防照護。

智慧醫療則是他領導下的重要突破。雲林團隊開發遠距眼科、傷口照護與兒少心臟篩檢平台，導入AI影像判讀與決策輔助系統，並成立「療癒特攻隊」展開遠距居家照護，讓科技真正落地，弭平健康不平等，協助醫護減負，讓病人更安心。

在人力永續方面，他推動彈性工時與心理支持制度，設立「醫療創新獎勵計畫」，並與臺大醫學系攜手培育在地醫師，使青年醫師返鄉留任率於二零二三年創新高，為偏鄉醫療注入新能量。

在團隊共同努力下，臺大雲林分院今年正式由區域醫院升格為「準醫學中心」，象徵醫療量能、智慧化與永續治理的全面躍升。

近期率團赴北歐交流後，馬院長表示，雲林分院將把「人本、永續、智慧」的啟發融入即將動工的虎尾醫院與智慧醫療規劃，讓科技真正成為臨床的助力，協助醫護減負、讓病人受惠。他強調，未來醫院的發展將與「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」六大核心策略全面對齊，呼應國家「健康臺灣深耕計畫」，共同建構更公平、更可近、更永續的健康服務網絡。