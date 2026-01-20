在傳產上班年終17萬！他自嘲失敗組 網見存款超羨慕

年末將近，不少公司都陸續發放年終獎金，上班族的反應卻呈現兩樣情。（示意圖／翻攝自photoAC）





年末將近，不少公司都陸續發放年終獎金，上班族的反應卻呈現兩樣情。有一名網友在社群平台發文感嘆，自己在傳統產業上班，月薪約3萬6千元，但扣除雜費後，實領約3萬3千元。公司也在最近發放年終獎金，他拿到17萬多元，但這樣算下來，他的全年收入仍然不到60萬元，也讓他不禁自嘲是「人生失敗組」，貼文一出，立即引發網友熱議。

實領月薪3.3萬 總年收未達60萬「真的很想哭」

原PO在Dcard發文分享，自己的月薪落在3萬6千元左右，再扣除各項支出後，共實領約3萬3千元。公司這次發放的年終獎金約17萬元。儘管年終相當於近5個月薪水，但全年總收入仍不到60萬元，讓他直言「真的很想哭」。

廣告 廣告

原PO進一步透露，自己多年來的存款加上股票投資，已累積約600多萬元，名下無車無房，近期又與交往多年的女友分手，感情、生活一團亂，如今37歲卻感覺人生看不到方向，他也自嘲是「人生失敗組」。

網友反應一次看

貼文曝光後，引來大量網友留言。有網友覺得超羨慕，表示「有600萬還喊人生無望？」、「我怎麼覺得你這條件還不錯啊⋯」、「不買房不結婚，幾乎可以環遊世界了」，但也有人質疑原PO是在變相炫耀，認為「想被捧，結果沒人捧」。

也有不少網友認為「如果人生沒有一定要結婚，一個人也是不錯啦」、「單身反而壓力更小」、「沒負債就是一種成功」。更有人指出，基層勞工辛苦工作卻難以成家，問題不在個人，而是整體社會結構出了問題。

更多東森新聞報導

飯店年終出爐！六福最高6.2個月 雲朗上看4個月

創中職新紀錄！徐若熙加盟軟銀合約曝光 3年最高4.7億

耶誕節金星入摩羯！12星座運勢出爐 射手有利談薪資

