在傳統原住民族智慧發現科學 跨縣市推動全民原教共學寒假營隊

「原住民族文化學習及科學創思學習營」，展開結合原住民族智慧、科學探究與永續思維的深度學習旅程。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局二日表示，為落實「全民原教」精神，台北市原住民族教育資源中心於寒假一月二十八日至三十一日舉辦為期四天的「原住民族文化學習及科學創思學習營」。來自台北市、宜蘭縣及嘉義縣的學生齊聚嘉義與阿里山鄒族部落，透過跨縣市、跨文化的共學設計，展開結合原住民族智慧、科學探究與永續思維的深度學習旅程。

參加學生背景多元，包括台北市的科學隊、藝文社團學生及嘉義地區的鄒族學生。透過城鄉共學，學生不再是文化的旁觀者，而是在真實場域中交流、學習，理解不同文化的世界觀，培養尊重與共感能力。

課程以「原住民族科學」為核心，從鄒族傳統智慧出發，認識其背後的科學原理。營隊結合國立嘉義大學及清華大學的專業資源，由教授引導學生進行科學講座與實驗，深化科學探究能力。學生在部落耆老的指導下，製作傳統器物如「山羌笛」，思考聲音、材料與自然環境的關係，發現傳統知識與現代科學的呼應。

營隊後兩天強調「部落即教室」，學生在文化老師的帶領下，認識並製作鄒族文物，並參訪山美部落的生態公園，了解鄒族的生態保育與復育行動，反思人類與自然的關係。

台北市原教中心希望透過「共學」實踐，讓更多學生理解原住民族知識的價值，並將學習回到土地與生活中，培養孩子面對未來的視野與責任。